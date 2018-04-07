Гройсман требует от местных властей обустроить региональные больницы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует от руководителей районов и муниципалитетов отремонтировать и обустроить региональные учреждения здравоохранения, больницы, фельдшерско-акушерский пункты и обеспечить людям нормальные условия лечения.

"Больницы принадлежат районам и муниципалитетам. А в этих районах благодаря децентрализации есть миллиарды. И я требую от руководителей районов и муниципалитетов действовать в интересах граждан. Больницы, ФАПы должны быть отремонтированы и обеспечены, а люди должны получать нормальные условия лечения", - заявил В.Гройсман в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба правительства в субботу.

Премьер обратил внимание, что такие вещи нужно проговаривать и доносить до людей, а также объяснять основы медицинской реформы.

"Например, сейчас мы переходим на договорные основы в медицине. Фактически это первый шаг на пути к страховой медицине… Мы прописали законопроект, приняли его в парламенте, документ вступил в силу. Сегодня есть возможность заключить договор с врачом, который предоставит вам качественные услуги. И по этому договору государство заплатит конкретно этому врачу за вас как пациента. Не за стены или кровати, а за услуги", - подчеркнул он.

Премьер-министр отметил, что медреформа может кому-то не нравиться, но то состояние дел, которое сложилось в последние годы, "не устраивало простых людей".