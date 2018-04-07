Полиция в Киевской области задержала бывшего начальника районной рыбинспекции за браконьерство. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киевской области, передает

"В акватории Днепра в Переяслав-Хмельницком районе 40-летний мужчина выловил сетью более 150 кг рыбы. Его задержали полицейские во время патрулирования", - говорится в сообщении.

Отмечено, что за браконьерство задержали экс-начальника районной рыбинспекции. Так, браконьер нанес убыток государству в размере 14 тыс. гривен.

"Он пытался сбежать от полицейских на своей надувной лодке. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, задокументировала преступную деятельность мужчины и изъяла рыбу", - проинформировали в полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, с 1 апреля в Украине начал действовать запрет на вылов рыбы в связи с нерестом.

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