Распад России грозит Украине миллионами беженцев с территории РФ и последствиями техногенных катастроф на российской территории, считает политический обозреватель Виталий Портников. Портников: Молитесь о территориальной целостности Российской Федерации Фото: Премія ім. Василя Сергієнка / Facebook "Распад России приведет к таким глобальным потрясениям для ее соседей, что наша с вами нынешняя жизнь в гибридной войне с РФ будет считаться для нас миром", – подчеркнул он.По мнению политического обозревателя, распад России приведет к военным конфликтам и потоку беженцев."Это миллионы людей, это возможные гражданские конфликты, это миллионы беженцев на нашей территории, между которых будут люди разных политических убеждений, разного поведения. И поверьте, никто не даст нам возможности этих людей не пускать. Это техногенные катастрофы. Молитесь о территориальной целостности Российской Федерации", – заявил Портников.Он добавил, что Россия действительно может распасться."Но я должен сказать, что главный источник распада РФ – это национальные проблемы. За последние 25 лет россияне сделали для ассимиляции нероссийских народов больше, чем большевики за 70 лет. Такого агрессивного шовинизма не было даже в советское время, даже во времена Российской империи. С этой точки зрения все меньше и меньше шансов для распада России. И все больше возможностей для ее превращения в унитарное государство губерний", – отметил журналист. https://www.facebook.com/portnikov/videos/2125473177479071/ Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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