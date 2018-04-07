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Портников: Распад России приведет к таким потрясениям, что жизнь в гибридной войне с РФ будет считаться для нас миром
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07.04.2018 13:17
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Распад России грозит Украине миллионами беженцев с территории РФ и
последствиями техногенных катастроф на российской территории,
считает политический обозреватель Виталий Портников.
Портников: Молитесь о территориальной целостности Российской
Федерации Фото: Премія ім. Василя Сергієнка / Facebook "Распад
России приведет к таким глобальным потрясениям для ее соседей, что
наша с вами нынешняя жизнь в гибридной войне с РФ будет считаться
для нас миром", – подчеркнул он.По мнению политического
обозревателя, распад России приведет к военным конфликтам и потоку
беженцев."Это миллионы людей, это возможные гражданские конфликты,
это миллионы беженцев на нашей территории, между которых будут люди
разных политических убеждений, разного поведения. И поверьте, никто
не даст нам возможности этих людей не пускать. Это техногенные
катастрофы. Молитесь о территориальной целостности Российской
Федерации", – заявил Портников.Он добавил, что Россия
действительно может распасться."Но я должен сказать, что главный
источник распада РФ – это национальные проблемы. За последние 25
лет россияне сделали для ассимиляции нероссийских народов больше,
чем большевики за 70 лет. Такого агрессивного шовинизма не было
даже в советское время, даже во времена Российской империи. С этой
точки зрения все меньше и меньше шансов для распада России. И все
больше возможностей для ее превращения в унитарное государство
губерний", – отметил журналист.
https://www.facebook.com/portnikov/videos/2125473177479071/
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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