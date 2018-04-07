Жители и супермаркеты оккупированного Крыма уже полностью готовы к празднованию Пасхи. Так, в магазинах продается много пасок, правда цены на них несколько кусаются.

Об этом свидетельствует фото, опубликованное на Twitter-странице аккаунта RoksolanaToday&Крым, информирует svodka.net.

Так, на снимках видно, что все хлебные полки одного из супермаркетов оккупированной Ялты заставлены пасками. При этом ни на одной полке нет обычного хлеба.

Что касается цен, то стоимость паски меньшего размера составляет 63 рубля (30 гривен), а большего размера стоят 95 рублей (45 гривен).

Ялта

Хлеба нет-кушайте борщ с пасками

для духовности

Фреш. И так до 9ого, сказали что обыкновенный хлеб печь не будут pic.twitter.com/8qZglHtjtt Читайте: Задействовали спецсамолеты: Украина безотлагательно усиливает охрану границы с оккупированным Крымом — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 7 апреля 2018 г.

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