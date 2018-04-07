|Кушайте борщ с пасками: В сети показали, как оккупированный Крым готовится к празднику
|07.04.2018 13:22
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Жители и супермаркеты оккупированного Крыма уже полностью готовы к празднованию Пасхи. Так, в магазинах продается много пасок, правда цены на них несколько кусаются.
Об этом свидетельствует фото, опубликованное на Twitter-странице аккаунта RoksolanaToday&Крым, информирует svodka.net.
Так, на снимках видно, что все хлебные полки одного из супермаркетов оккупированной Ялты заставлены пасками. При этом ни на одной полке нет обычного хлеба.
Что касается цен, то стоимость паски меньшего размера составляет 63 рубля (30 гривен), а большего размера стоят 95 рублей (45 гривен).