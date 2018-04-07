Сейчас кампания по выбору врача началась во всех областях Украины

только с момента запуска электронного здравоохранения подписано более 266 000 деклараций о выборе врача, сообщает пресс-служба "Правительственного портала".

В систему Электронное здоровье состоянию на 4 апреля подключены 63% коммунальных учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь, ежедневно к ним присоединяются новые.

В то же время, существуют определенные некоторые трудности с внедрением инновации. Во Львове, согласно решениям местных властей, старт кампании было отложено, а в Днепре временно приостановлено. Сейчас во Львове уже началась кампания по подписанию деклараций. В Днепре в ближайшее время заведения также восстановят кампанию.

Также были обнаружены единичные нарушения в обслуживании пациентов. В некоторых заведениях людям отказывали в подписании декларации за место регистрации, однако, согласно "Порядку выбора врача, оказывает первичную медицинскую помощь", каждый может выбрать врача независимо от места регистрации.

Напомним, что украинцы смогут получить информацию об отборе семейного врача в пределах медицинской реформ по номеру 15-45. Звонки на правительственную "горячую линию" по фиксированной связи Укртелекома, телефонов мобильных операторов Киевстар, Vodafone Украины, Лайфселл для заявителей бесплатны.

В рамках реформы первого уровня оказания медицинских услуг, украинцы сами выбирают семейного врача. Процесс выбора врача не имеет конечных сроков, а значит каждый сможет найти своего специалиста, когда будет удобно, отметила Ульяна Супрун.

"Начните расспрашивать знакомых или отталкивайтесь в выборе от медучреждения, где бы хотели лечиться", - отметила она.

Это должно быть заведение, которое предоставляет первичную медицинскую помощь и он должен быть подключен к электронной системе здравоохранения. Затем со своим врачом надо подписать декларацию: