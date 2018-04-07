|Боевики массово сдаются украинской полиции: В МВД поразили цифрой
|07.04.2018 13:30
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В Министерстве внутренних дел Украины сообщают, что накануне Пасхальных праздников пророссийские боевики и пособники оккупантов на Донбассе решили искупить грехи и сдаются украинской полиции.
Как сообщают в пресс-службе МВД, за последние 10 дней сразу 7 боевиков сдались полиции Донбасса, информирует svodka.net.
С начала года украинские правоохранители объявили о подозрении 74 приспешникам террористов.
Далее их ждет суд и, как правило, до 8 лет лишения свободы.
Однако для граждан, которые поддались воздействию пророссийской
пропаганды и вступили в НВФ, но не совершали тяжких преступлений,
закон предусматривает освобождение от уголовной
ответственности,
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