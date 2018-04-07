В Министерстве внутренних дел Украины сообщают, что накануне Пасхальных праздников пророссийские боевики и пособники оккупантов на Донбассе решили искупить грехи и сдаются украинской полиции.

Как сообщают в пресс-службе МВД, за последние 10 дней сразу 7 боевиков сдались полиции Донбасса, информирует svodka.net.

С начала года украинские правоохранители объявили о подозрении 74 приспешникам террористов.

Далее их ждет суд и, как правило, до 8 лет лишения свободы. Однако для граждан, которые поддались воздействию пророссийской пропаганды и вступили в НВФ, но не совершали тяжких преступлений, закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности,

– отмечают в МВД.

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