Россия выделит на исследования в Арктике почти семь миллиардов рублей. Деньги пойдут на решение и «оборонительных» вопросов тоже.

подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Так, средства планируют пустить на проектирование и строительство самодвижущейся платформы «Северный полюс».

В документе указано, что плавучую обсерваторию должны построить к 2020 году. Она должна помочь в «решении экономических, оборонных и геополитических задач в Арктике», а также закрепить российское присутствие в регионе как «лидера полярной науки».

Напомним, ранее Министерство обороны России представило военную базу «Арктический трилистник», расположенную на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике.

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