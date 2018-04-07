Полицейские Киевской области в городе Тетиев задержали 26-летнего солдата ВСУ вместе с товарищем, которые издевались над пенсионеркой и снимали это на телефон, передает со ссылкой на пресс-службу правоохранителей.

"Молодые навеселе самовольно проникли в дом 71-летней женщины. Используя удостоверение участника боевых действий, они начали "обыск" жилья и якобы обнаружили орудие убийства и оружие. Все, что происходило, один из них снимал на камеру мобильного телефона. Это в дальнейшем и стало главным доказательством их произвола и соответствующей реакции со стороны полиции", - сообщили в полиции.

Позже выяснилось, что злоумышленники, запугивая пенсионерку, хотели заставить ее отдать долг за внука. По просьбе пенсионерки прекратить противоправные действия незваные гости не реагировали. Спохватились молодые лишь тогда, когда женщина пыталась обратиться к правоохранителям.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища). Мужчинам грозит до 3-х лет ограничения свободы. Также решается вопрос о привлечении злоумышленников к уголовной ответственности за самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица и вымогательство.

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