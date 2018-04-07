Блогер: подготовлена очередная попытка расколоть Украину По теме: Как передает , в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8207 «О флаге национального достоинства», который регулирует использование наряду с государственными символами Украины красно-черное знамя УПА, передает . Такая инициатива исходит от нардепов «Свободы», Радикальной партии Ляшко и внефракционных. По мнению украинского блогера Александра Костюка, это очередная попытка наших псевдонационалистов расколоть единство нашего государства. Как всегда, в их исполнении все делается под хорошим «патриотическим» поводом, из-за чего провокация получает поддержку в недальновидных патриотов Украины.



Блогер пишет, что это не мелочь. Государственные символы – это основа государства. Два флага – это раскол на «более украинский» и «менее украинский», это дезориентация общества. Делается эта провокация, как всегда, в наглой, агрессивной манере, блокируются местные советы, депутатов шантажируют, провоцируются драки и столкновения. Александр Костюк пишет, что ему неизвестно ни одно успешное государство с двумя государственными флагами. Единая Украина должна иметь единственный государственный флаг. Не два, не три, какими бы красивыми, великолепными и патриотическими они ни были.



По мнению блогера, врагу нужен раскол Украины под любым, даже патриотическим предлогом. Врагу выгодно, чтобы у нас было два или три флага, два или три параллельных генштаба, две или три конкурирующие между собой армии и тому подобное. Собственно, всю деятельность наших радикальных националистов можно охарактеризовать как постоянные провокации раскола, прикрытые показным патриотизмом.











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