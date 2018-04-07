Блогер: подготовлена очередная попытка расколоть Украину
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Как передает , в Верховной Раде зарегистрирован
законопроект №8207 «О флаге национального достоинства», который
регулирует использование наряду с государственными символами
Украины красно-черное знамя УПА,
передает .
Такая инициатива исходит от нардепов «Свободы», Радикальной
партии Ляшко и внефракционных. По мнению украинского блогера
Александра Костюка, это очередная попытка наших псевдонационалистов
расколоть единство нашего государства. Как всегда, в их исполнении
все делается под хорошим «патриотическим» поводом, из-за чего
провокация получает поддержку в недальновидных патриотов
Украины.
Блогер пишет, что это не мелочь. Государственные символы – это
основа государства. Два флага – это раскол на «более украинский» и
«менее украинский», это дезориентация общества. Делается эта
провокация, как всегда, в наглой, агрессивной манере, блокируются
местные советы, депутатов шантажируют, провоцируются драки и
столкновения. Александр Костюк пишет, что ему неизвестно ни одно
успешное государство с двумя государственными флагами. Единая
Украина должна иметь единственный государственный флаг. Не два, не
три, какими бы красивыми, великолепными и патриотическими они ни
были.
По мнению блогера, врагу нужен раскол Украины под любым, даже
патриотическим предлогом. Врагу выгодно, чтобы у нас было два или
три флага, два или три параллельных генштаба, две или три
конкурирующие между собой армии и тому подобное. Собственно, всю
деятельность наших радикальных националистов можно охарактеризовать
как постоянные провокации раскола, прикрытые показным
патриотизмом.
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