|Бабченко о митинге за русский язык в Латвии: Латыши, хотите совет? Гоните их нах...й. Сразу. Без разговоров
|07.04.2018 13:33
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https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/1344933138940249
22 марта Сейм Латвии принял поправки к закону об образовании, которые предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке. Планируется, что переход завершится в 2021/2022 учебном году.Всего в Латвии действуют 168 начальных и 108 средних школ, где обучение проходит на русском языке.При этом, по данным минобразования, с 2009-го по 2016 год доля учеников, которые сдавали выпускные экзамены на латышском языке, выросла с 60% до 85%.Министерство иностранных дел РФ осудило поправки к латвийскому закону об образовании.2 апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил вступление реформы в силу.В Мэр Риги Нил Ушаков пообещал оспорить закон в Конституционном суде. 4 апреля в Риге провели шествие в поддержку образования на русском языке, которое транслировал "Sputnik Латвия" в Facebook.
https://www.facebook.com/SputnikLV/videos/1700355636719062/
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