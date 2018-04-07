Не удосужившихся за 28 лет выучить язык страны проживания россиян нужно выслать из Латвии "запоребрик", считает журналист Аркадий Бабченко. Аркадий Бабченко: Весь этот митинг в авоську – со всеми барабанами, плакатами и колорадками – и нах...й запоребрик Фото: Аркадий Бабченко / Facebook "Митинг за защиту русского языка в Латвии. Люди, которые, прожив двадцать восемь лет в стране, так и не выучили ее языка, предлагают латышам в Латвии сколотить самим себе по крепкому гробу. Потому что их величества русские хотят в их стране говорить на своем языке. Ходить по улице с колорадками. И называть всех фашистами. Русский язык их, бл...дь, из Риги до Киева доведет", – отметил журналист.По мнению Бабченко, латышам не нужно переубеждать сторонников "русского мира"."Латыши, хотите совет? Гоните их нах...й. Вот просто весь этот митинг в авоську – со всеми барабанами, плакатами и колорадками – и нах...й запоребрик. Сразу. Без разговоров", – подчеркнул он. https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/1344933138940249 22 марта Сейм Латвии принял поправки к закону об образовании, которые предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке. Планируется, что переход завершится в 2021/2022 учебном году.Всего в Латвии действуют 168 начальных и 108 средних школ, где обучение проходит на русском языке.При этом, по данным минобразования, с 2009-го по 2016 год доля учеников, которые сдавали выпускные экзамены на латышском языке, выросла с 60% до 85%.Министерство иностранных дел РФ осудило поправки к латвийскому закону об образовании.2 апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил вступление реформы в силу.В Мэр Риги Нил Ушаков пообещал оспорить закон в Конституционном суде. 4 апреля в Риге провели шествие в поддержку образования на русском языке, которое транслировал "Sputnik Латвия" в Facebook. https://www.facebook.com/SputnikLV/videos/1700355636719062/ Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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