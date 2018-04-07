Инна Симонова

В последнее десятилетие Великим Постом, когда православные пребывают в тихом молитвенном состоянии, готовясь к встрече Светлого праздника Христовой Пасхи, со стороны воинствующих атеистов, досужих сплетников и скептиков, ревнующих к доказательству истинности Православной веры с её церковным календарём, стала прицельно вбрасываться информация» для разжигания споров, как в храме Гроба Господня в Иерусалиме появляется Благодатный огонь: чудесным ли образом с Небес или с помощью неких мифических пиротехнических «фокусов» — от «зажигалки» в кармане Греческого Иерусалимского Патриарха Феофила, от спрятанной за иконой в Кувуклии таинственной лампады, от умышленно смазанных «белым фосфором» пучков стеариновых свеч...

Все эти попытки скомпрометировать веру в Чудо схождения Святого Света, очевидцами которого благодаря телевидению ежегодно становятся миллионы людей по всему миру, отсылают нас к недоброй памяти массированным демаршам большевистских «союзов безбожников» и идейной борьбе с религией коммунистических кафедр «научного атеизма».

Сегодня, в Великую Субботу, в преддверии Светлого праздника Пасхи, по молитвам Иерусалимского Патриарха и десятков тысяч верующих, собравшихся как в храме Воскресения Христова, так и на подступах к нему, человечеству вновь будет явлен священный Нетварный Огонь, исходящий от Гроба Господня, — подобный тому, который увидел на горе Синай великий Ветхозаветный предсказатель и законоположник Моисей в образе Неопалимой Купины и который поразил трёх ближайших учеников Иисуса Христа в Евангельском «Свете без пламени» при Преображении Господнем на горе Фавор.

Хочу поделиться воспоминаниями о личном опыте участия в ежегодном Знамении милости Божией в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. В начале апреля 2004 года на Страстной неделе я впервые совершила десятидневное путешествие в Святую Землю.

В тот год совпали православная и католическая Пасхи, предваряемые иудейским Песахом, который праздновался, начиная с Великой Среды. Политическая обстановка в священный Земле была невероятно напряжённой. Ясиру Арафату оставалось жить только семь месяцев. А спустя ещё год будет госпитализирован с обширным инсультом и впадёт в многолетнюю кому Ариэль Шарон.

Повсюду в Иерусалиме и его окрестностях мы встречали израильские военные патрули, останавливающие и обыскивающие подозрительных арабов. Так, при въезде на паломническом автобусе в Вифлеем мы стали свидетелями унизительного досмотра группы палестинцев, включая ребёнка лет семи...

В Великий Пяток после совершённого Патриархом Иерусалимским Иринеем чина Погребения Плащаницы Господа нашего Иисуса Христа многочисленные паломники по его благословению остались в храме — монументальном комплексе зданий, объединяющем под одной кровлей все Святые места, связанные с Распятием, Миропомазанием, Погребением и Воскресением Христовым и помнящем святую Елену Равноапостольную, Константина Великого, Византийских патриархов и императоров, участников Крестовых походов... Мы собирались провести здесь всю ночь в ожидании Литургии Великой Субботы и последующего схождения Благодатного Огня. Со слов бывалых паломников, многие годы действовал вечный порядок: люди, решившиеся заночевать в храме, гарантировали себе участие в чаемых всеми завтрашних событиях.

Однако в 3 часа ночи, в нарушение Патриаршего благословения и попирая устоявшуюся практику, полицейские начали «зачищать» от верующих все помещения, могущие служить им приютом. Люди прятались за колоннами, под лавками, в "карманах" и "закутках", коими изобилует древний храм. Но все без исключения были найдены с помощью тепловизиров и, несмотря на отчаянное сопротивление, выведены за церковные стены.

Мы провели остаток ночи в нашей паломнической гостинице в арабской части Старого города, куда добрались на такси, и уже с рассветом стали искать пути, ведущие к Храму. Но все они оказались перекрыты. Один из двух бывших с нами в паломнической группе священников, иеромонах Роман, побывавший накануне поездки в Святую Землю на Афоне и догадавшийся надеть привезённую оттуда греческую камилавку, был признан проходившими мимо афонскими монахами за своего и пристроился к их группе. И труднице Ирине из подмосковного монастыря повезло — она примкнула к стайке католических монахинь, которым также был дан "зелёный свет".

После многочасовых метаний по улочкам и площадям, окружающим храм Гроба Господня, с четырьмя десятками паломников во главе с пожилым священником из Волгограда отцом Василием и его матушкой, мы, наконец, вышли к главному КПП, через который проходили только те, кто обладал вожделенным пропуском, выписанным в главном полицейском участке Иерусалима.

Я вспомнила, что со мной были "корочки": удостоверение Visiting Scholar Гарвардского университета (в то время я уже третий год вела исследования в американских архивах по истории 18-ти колоколов Данилова монастыря, проданных большевиками в 1930 году в США) и билет члена Ассоциации иностранных журналистов в Нью-Йорке. Только благодаря этим "аусвайсам" я оказалась, в конце концов, в числе избранных, допущенных в храм Воскресения Христова, пусть и с некоторым опозданием.

К сожалению, у входа возникло ещё одно препятствие. Человек десять русских журналистов, между которых оказалась и я, не пускали дальше Камня Помазания, в то время как уже слышались где-то вдалеке крики арабских парней: "Наша Вера правая, Вера Православная!". Значит, Патриарх Иерусалимский Ириней совершает Крестный ход вокруг Кувуклии и скоро войдёт в неё для обретения Благодатного огня. Стены, галереи, колонны храма, погружённого во мрак из-за потушенных свечей и лампад, периодически озарялись сиянием, блистанием, вспышками и молниями-змейками, возникавшими из ниоткуда. Перед нами была армянская «зона ответственности» — владения Армянской Апостольской Церкви, ограждаемые от посторонних шеренгой одетых в униформу армянских скаутов-подростков, проживающих в Иерусалиме.

Позади нас находилась греческая часть храма, в которую также не было доступа. Русской части, к нашему огорчению, не было, несмотря на то, что в храме множество икон в драгоценных окладах, подаренных русскими императорами, и на колокольне звучат русские колокола...

Неожиданно под погашенными лампадами Камня Помазания, на котором тайные ученики Господа Никодим и Иосиф смазывали Его тело маслами перед погребением, мой взгляд приковал огненно-белый шар, величиной чуть больше теннисного мяча, зависший на какое-то мгновение, показавшееся вечностью.

Я подумала: должно быть, какой-то фотограф делает снимок с противоположной стороны, у стены с мозаичным панно, изображающем миропомазание Христово. Но шар, словно в замедленной съёмке, разошёлся лучами и растаял, а за ним... не было никого! Это чудесное явление у Камня Помазания так на меня подействовало, что я молитвенно пала ниц к мраморному ложу Спасителя, и, возблагодарив Господа Бога и Пресвятую Богородицу, поднявшись, решительно пошла в сторону Кувуклии. Что удивительно, скауты в безмолвии расступились, пропустив меня! Через некоторое время я оглянулась, надеясь увидеть идущих за мной русских... но я была одна.

Неподалёку от Кувуклии меня поразило поведение веселящейся армянской молодёжи. Одетые в джинсы, из карманов которых небрежно выглядывали заветные белые 33-свечные пучки — по числу лет земной жизни Спасителя, девушки — простоволосые, с непокрытыми головами... О, знали бы вы, не сознающие своего ежегодного счастья присутствовать при схождении на Гроб Спасителя Святого Света, как хотели бы оказаться на вашем месте тысячи и тысячи моих соотечественников!

Но стоило мне так осуждающе помыслить, как сразу у стоявших рядом со мной людей, справа и слева, загорелась, словно бы сами собой, свечи. В том числе и у юных беспечных созданий в джинсах. До сих пор не понимаю, как молниеносно это могло произойти.

Всё вокруг оказалось залито огнём! А я, вроде бы такая "правильная", в длинной юбке и косынке, пребывала с торжественно воздетыми горе руками, в которых держала объёмистый пакет с четырьмя связками восковых свечей медового цвета, купленных на Фаворе, в греческом монастыре, в дар родственникам и друзьям, и эти свечи не собирались самовозгораться. Протянула их стоявшему близко от меня мужчине: "Поделитесь, пожалуйста, огнём!" Сосед с готовностью откликнулся — и я обрела настоящий факел из 132 свечей!

Смотрела на него поначалу заворожённо, а потом припомнила, что в просмотренном накануне поездки документальном фильме люди бесстрашно умываются Благодатным огнём, и решительно поднесла белое сияющие пламя к лицу... И оно не только не обожгло, а поразило ощущением даже некоторого прохладного дуновения!

Я занесла правую руку в середину пламени, и оно ласково расступилось, словно бы в каком-то рисованном мультфильме, не касаясь близко моей ладони... Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!!!

Обратила внимание: пожилая женщина в длинной юбке поднесла огонь к коленям и водила по ним (хотела исцелиться от боли, мучающей её?). Я снова приблизила свои свечи к лицу — и ни волосы, ни косынка не воспламенились!

Внезапно слева от меня, как из-под земли, вырос израильский полицейский, взял за руку и с силой потянул её вниз, тщательно загасив о мраморный пол мою частицу Благодатного огня. «Сильное пламя! — прокричал он мне, недоумевающей, на ухо. — Может возникнуть пожар!» Хотя я знала, что за всю многовековую историю храма в этот день не произошло ни одного возгорания. Потом тут и там я видела протискивающихся в толпе полицейских с небольшими баллончиками красного цвета — пульверизаторами, из которых они брызгали водой на горящие в руках у людей длительное время свечи.

У Кувуклии заметила съёмочную группу российского телевидения во главе с собкором, заведующим Ближневосточного бюро РТР Сергеем Пашковым. Кто-то из журналистов поделился со мной Благодатным огнём. Я поднесла его снова к лицу — но он уже немного пощипывал кожу на подбородке.

Ко мне подбежала радостная трудница Ирина: "Христос Воскресе!"— "Воистину Воскресе!", — отозвалась я, ликуя, и мы уже вместе стали наблюдать за пёстрым и разноязыким красочным действом — Кувуклию трижды торжественно обходил с Пасхальными песнопениями многоконфессиональный Крестный ход, состоящий из представителей Греко-Православной, Армянской апостольской, Сирийской, Коптской, Эфиопской Церквей и монахов из католического Ордена францисканцев.

Незабываемое счастье — праздновать Святую Пасху на священный Земле, в Иерусалиме. У Гроба Господня удостоиться видеть и ощущать диво дивное — схождение Нерукотворного Святого Света!

Святой Свет есть пример Христа. «Аз есмь Свет Миру: ходяй по Мне не имать ходити во тме, но имать Свет животный» (Ин. 8:12), — свидетельствал Сам о Себе Иисус во дворе Храма, говоря с народом. Он приготовлял Своих учеников быть сынами Света, чтобы, когда Он вернется на Небеса, они продолжили передавать Его Свет истины и благодати всему человечеству.

Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!

Христос Воскресе!

Симонова Инна Анатольевна ­ — кандидат исторических наук, член Союза писателей России.

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