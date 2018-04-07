В Иерусалиме в храме Гроба Господня сегодня, 7 апреля, сошел Благодатный огонь, передает со ссылкой на трансляцию GREEKTV4E.

В знак благословения Божьего накануне Пасхи традиционно ждали сотни тысяч паломников.

Схождения огня произошло в 14:17 по киевскому времени.

Отмечают, что огонь быстро передавался теми, кто находился в храме, после чего его раздали паломникам у храма.

Обычно после этого на выезде из Иерусалима образуются огромные пробки, поскольку из старого города в аэропорт отправляются сотни делегаций, чтобы успеть доставить в свои страны огонь до начала ночного богослужения.

Напомним, что Благодатный огонь сегодня вечером доставят в Киев, откуда его доставят во все украинские города.

По легенде, тот год, в который Благодатный огонь не сойдет на землю, будет последним перед Страшным судом.

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