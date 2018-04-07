Президент Украины Петр Порошенко приветствует расширение санкций США против фигурантов «кремлевского списка» и ожидает от Совета национальной безопасности и обороны комплексных предложений по синхронизации украинского и американского санкционных режимов.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

«Поздравляю беспрецедентное расширение санкций США против фигурантов «кремлевского списка»! Достойный ответ агрессору через его олигархов и кремлевское окружение за агрессию против Украины, вмешательство во внутренние дела независимых государств и неуважение к международному праву. Свободный мир и в дальнейшем укрепляет свою коалицию против Москвы, при четком лидерстве Вашингтона и на основе мощного трансатлантического единства и общих ценностей. Верю, что ЕС аналогичным образом усилит и свои ограничительные меры против кремлевской верхушки», — отметил Порошенко.

«Ожидаю от Совета национальной безопасности и обороны Украины уже в ближайшее время комплексных предложений по синхронизации украинского и американского санкционных режимов. Только общим фронтом мы сможем изменить поведение России и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины!» — добавил глава государства.

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