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Племяннице Скрипаля отказали в визе, так как он не в состоянии принимать гостей, а его дочь может не хотеть этого визита
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07.04.2018 13:41
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Нет никаких свидетельств того, что Виктория Скрипаль ранее
посещала своего дядю Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в
Великобритании, отметили в дипломатическом представительстве
Британии в России, сообщает "Русская служба BBC". Виктория Скрипаль
заявила, что даже не рассчитывала куда-то лететь, так как знала,
что ей не дадут визу Скриншот: bbc.com/russian В анкете на
получение визы Виктория Скрипаль указала, что хочет посетить
родственников. Нет никаких свидетельств того, что ранее она уже
приезжала к Сергею и Юлии Скрипалям в Великобритании, ответили в
консульском отделе.В письме отмечается, что Виктория Скрипаль не
доказала наличия у нее средств на дорогу и длительное проживание в
Великобритании. В анкете она сообщила, что не работает, не имеет
сбережений, иных доходов или спонсоров, которые оплатили бы ее
расходы.В другом документе, которое выпустило посольство РФ в
Великобритании, указано, что диппредставительство готово помочь
Виктории Скрипаль. Отмечается, что она может жить в гостевом доме
при посольстве, ей предоставят транспорт, чтобы она могла ездить из
Лондона в Солсбери, а также услуги переводчика и консульскую
поддержку.Виктория Скрипаль сообщила "Русской службе BBC", что даже
не рассчитывала куда-то лететь, так как знала, что ей не дадут
визу.По ее словам, Юлия Скрипаль сказала, что не хочет видеть
родственницу.Виктория Скрипаль сообщила, что с понедельника
начинает работать, у нее также появится счет в банке, после чего
племянница экс-разведчика собирается попробовать еще раз получить
визу.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического
состояния. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле.Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Захарова заявляла, что "Новичок"
никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в
странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир
Путин утверждал, что подобные вещества способны производить
около 20 стран мира.3 апреля директор лаборатории оборонной
науки и техники в Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что
эксперты не смогли определить, где был создан яд, которым
отравили Скрипаля. Он отметил, что для установления происхождения
вещества необходимы материалы, в том числе данные разведки, к
которым доступ есть только у правительства.По данным The
Times, Британия заявила союзникам, что "Новичок"
произвели в лаборатории в Саратовской области РФ.5 апреля
Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль, в котором
она попросила почитать ее личную жизнь и жизнь ее семьи в
период выздоровления после отравления.Вчера стало известно, что
британские власти отказали Виктории Скрипаль в визе.
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