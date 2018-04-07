Нет никаких свидетельств того, что Виктория Скрипаль ранее посещала своего дядю Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании, отметили в дипломатическом представительстве Британии в России, сообщает "Русская служба BBC". Виктория Скрипаль заявила, что даже не рассчитывала куда-то лететь, так как знала, что ей не дадут визу Скриншот: bbc.com/russian В анкете на получение визы Виктория Скрипаль указала, что хочет посетить родственников. Нет никаких свидетельств того, что ранее она уже приезжала к Сергею и Юлии Скрипалям в Великобритании, ответили в консульском отделе.В письме отмечается, что Виктория Скрипаль не доказала наличия у нее средств на дорогу и длительное проживание в Великобритании. В анкете она сообщила, что не работает, не имеет сбережений, иных доходов или спонсоров, которые оплатили бы ее расходы.В другом документе, которое выпустило посольство РФ в Великобритании, указано, что диппредставительство готово помочь Виктории Скрипаль. Отмечается, что она может жить в гостевом доме при посольстве, ей предоставят транспорт, чтобы она могла ездить из Лондона в Солсбери, а также услуги переводчика и консульскую поддержку.Виктория Скрипаль сообщила "Русской службе BBC", что даже не рассчитывала куда-то лететь, так как знала, что ей не дадут визу.По ее словам, Юлия Скрипаль сказала, что не хочет видеть родственницу.Виктория Скрипаль сообщила, что с понедельника начинает работать, у нее также появится счет в банке, после чего племянница экс-разведчика собирается попробовать еще раз получить визу.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле.Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.3 апреля директор лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что эксперты не смогли определить, где был создан яд, которым отравили Скрипаля. Он отметил, что для установления происхождения вещества необходимы материалы, в том числе данные разведки, к которым доступ есть только у правительства.По данным The Times, Британия заявила союзникам, что "Новичок" произвели в лаборатории в Саратовской области РФ.5 апреля Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль, в котором она попросила почитать ее личную жизнь и жизнь ее семьи в период выздоровления после отравления.Вчера стало известно, что британские власти отказали Виктории Скрипаль в визе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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