Политический обозреватель Олег Пономарь написал пост о том, почему не стоит заранее нервничать из-за того, что некоторые европейский страны дали «зеленый свет» строительству «Северного пока-2»

В посте от 28 марта этого года я писал — цитата:, информирует svodka.net.

«Тем, кто перевозбудился по причине того, что Германия выдала экологическое дозволение на Северный поток-2.

Еще должен определиться Совет Европы. После этого Европарламент, Еврокомиссия и Совет Европы должны выработать общую позицию.

А после этого начнется интересное — поиск 10 млрд евро на строительство. А после этого начнется самое интересное — США захотят посмотреть на смелые европейские компании и банки, которые не боятся санкций Минфина США (сам Газпром давно под американскими санкциями), так как противодействие СП-2 закреплено в США в виде Закона» (конец цитаты).

После того поста Финляндия выдала одно (и то — с многими условиями) из двух экологических разрешений и все побежали по ФБ с «радостными» криками. И все сразу забыли, что еще осталось — Швеция, Дания, ЕС, деньги на проект, и самое главное (что перевешивает даже всё указанное выше) — США и их потенциальные санкции.

Итак, вчера (после новости из Финляндии) пришло две новости, про которые я писал в марте:

— Из ЕК — Проект строительства газопровода «Северный поток-2» не способствует диверсификации поставок газа в Европу и не будет поддержан Европейской комиссией.

— Из США — Глава Газпрома Миллер попал в санкционный список (сам Газпром давно под санкциями в США). И как теперь Миллер будет продвигать в Европе СП-2, когда санкции США подразумевают общемировую токсичность?

К чему я это всё пишу?

К тому, что, если вдруг завтра Швеция даст экологическое согласие, например, то снова ФБ сойдет с ума? Снова все сразу забудут — ЕС, деньги, США!! (санкции)?

История с СП-2 долгая и борьба будет долгая. Поэтому не нужно перевозбуждаться всякий раз. Новостей (часто — противоречивых), качелей в ближайший год будет очень много. Берегите нервы.

2. Напомню, что новый этап Анаконды (после выборов в РФ) мы назвали «Новая холодная война». Этот этап формально начался с речи Бориса Джонсона и Пакета Скрипаль. Далее все новости на эту тему я буду маркировать «Новая холодная война».

Итак, две новости:

— Министерство финансов США обязало инвесторов до 7 мая 2018 г. избавиться от акций и других ценных бумаг российских компаний, в отношении которых в пятницу были введены санкции.

Американским физическим и юридическим лицам необходимо до 5 июня 2018 г. свернуть операции, контракты или любые другие соглашения, в том числе касающиеся импорта товаров, услуг или технологий в США с 12 компаниями, которые подпали под санкции, а также с другими юридическими лицами, 50% -ная доля которых прямо или косвенно принадлежит этим 12 компаниям (дочки, агенты, третьи компании и тд).

Также уточню, что активы, которые до пятницы успели вывести из США лица и компании, попавшие под санкции, полностью отслеживаются Минфином США и ни одно западное финансовое учреждение не примет их на хранение. Инвестируйте в пенсионный фонд РФ.

Также уточню, что по моей информации, дети попавших под санкции пока не подвергаются никаким ограничениям.

Также добавлю,что США работают над тем, чтобы Европа усилила свои санкции к ближайшему окружению Путина по примеру США.

— Конгрессмены США представили законопроект о санкциях против РФ из-за покушения на Скрипаля.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира