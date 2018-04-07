С начала установленного в полночь 30 марта пасхального перемирия боевики российско-оккупационных войск осуществили более 230 обстрелов позиций сил ВСУ. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент.

"Пресс-центр штаба Антитеррористической операции отмечает, что только с начала установленного из-полночь 30 марта пасхального перемирие агрессор совершил более 230 обстрелов позиций украинских защитников", - сказал он.

По словам спикера, при этом боевика часто применяли оружие, запрещенное минскими договоренностями.

"Штаб Антитеррористической операции призывает так называемых главарей оккупационных администраций Российской Федерации прекратить обстрелы и вооруженные провокации и дать возможность мирным жителям прифронтовых сел и городков в покое и мире провести большой благочестивый праздник Воскресение Христово", - подчеркнул он.

Напомним, трехсторонняя контактная группа с урегулирования ситуации в Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне боевых действий на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира