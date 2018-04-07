Всех членов экипажа задержанного в Азовском море российского рыболовного судна "Норд", кроме капитана, отпустили на свободу. Об этом заявила представитель владельца судна Анна Шевелева, передает РИА Новости .

"Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10 явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана", - сказала она.

Моряки находились на сейнере более десяти дней.

Напомним, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали судно "Норд" под флагом Российской Федерации в акватории Азовского моря. Позже Приморский суд Мариуполя в Донецкой области решил оштрафовать большую часть членов экипажа рыболовецкого судна.

Как сообщал svodka.net ранее, на выходе из японского порта Акаси на тихоокеанском побережье главного острова страны Хонсю паром с пассажирами "Фукуока-2" врезался в десятиметровый плавучий маяк .

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