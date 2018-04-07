|СМИ: Экипаж российского судна "Норд" отпустили на свободу
|07.04.2018 13:49
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Всех членов экипажа задержанного в Азовском море российского рыболовного судна "Норд", кроме капитана, отпустили на свободу. Об этом заявила представитель владельца судна Анна Шевелева, передает РИА Новости.
"Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10 явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана", - сказала она.
Моряки находились на сейнере более десяти дней.
Напомним, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали судно "Норд" под флагом Российской Федерации в акватории Азовского моря. Позже Приморский суд Мариуполя в Донецкой области решил оштрафовать большую часть членов экипажа рыболовецкого судна.
Как сообщал svodka.net ранее, на выходе из японского порта Акаси на тихоокеанском побережье главного острова страны Хонсю паром с пассажирами "Фукуока-2" врезался в десятиметровый плавучий маяк.
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