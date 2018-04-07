Журнал представил любопытные наблюдения за разведывательными аппаратами ВВС США, которые все чаще мониторят военную активность России в захваченной ею Автономной Республике Крым. По данным автора материала Дэвида Ценциотти, вылетающие на перехват российские истребители оказались не в состоянии добраться до американских дронов из-за разницы в рабочих высотах, передает Newsader.

Не секрет, что американские разведывательные дроны RQ-4 Global Hawk часто породят наблюдательные операции в небе над Черным морем — в непосредственной близости от аннексированного Россией Крыма.

Первые сообщения о появлении в регионе этих передовых авиамашин относятся к апрелю 2015 года, когда попавший под западные санкции генерал Андрей Картаполов, тогдашний замначальника ГУ Генштаба ВС РФ, объявил, что американские высотные стратегические беспилотники регулярно бороздят небеса над черноморской акваторией.

Тем не менее, на сайтах, отслеживающих движение авиации, RQ-4 впервые «засветился» лишь 15 октября 2015 года: он выполнял 17-часовую миссию близ Крыма и Сочи, после чего вернулся на авиабазу ВВС США Сигонелла. То было первое «публичное выступление» этого «стратегического ястреба» в этой области. Тогда официально был подтвержден интерес Пентагона к российской активности в крымском регионе.

Далее то, что вначале казалось спорадической вылазкой, обрело стабильную регулярность рутинных миссий: снова и снова Global Hawk пролетает около Севастополя и других оккупированных Москвой районов, спокойно пролетая на высоте свыше 16 км в международном воздушном пространстве.

Частота вылетов в последнее время значительно возросла, а вместе с этим обнаружилась и другая интересная тенденция: увеличилось и количество единиц авиатехники, привлекаемых американцами для слежки за российскими военными в Крыму. ВВС США все чаще используют в данном регионе целый ряд передовых воздушных платформ: противолодочные самолеты P-8A Poseidon и самолеты радиоэлектронной борьбы EP-3E можно заметить около Крыма в те промежутки времени, когда там присутствуют и беспилотные аппараты, что наводит на мысль о возможной совместной работе всех этих машин.

«Анализ активности Global Hawk и других разведывательных самолетов, летящих с включенными транспондерами, по-видимому, свидетельствует о явном наращивании «крымских миссий»», — делает вывод The Aviationist, приводя в подтверждение целый ряд , на которых можно заметить число вылетов и маршруты американских развед-самолетов.

Автор материала Дэвид Ценциотти указывает, что все эти машины умышленно включают приемники, позволяющие любому желающему увидеть их на веб-сайтах — «чтобы все знали, что они там». Такая информация полезна в том числе и для коммерческих авиарейсов. Разумеется, «стандартные» радиолокаторы ПВО способны фиксировать все эти платформы независимо от того, включен ли у них транспондер.

Самым интересным здесь, однако, является тот факт, что, согласно источникам НАТО, пожелавшим остаться анонимными в разговоре с The Aviationist, американские дроны Global Hawk оказались в буквальном смысле недосягаемыми для российских истребителей. Последние просто не могут летать на рабочей высоте RQ-4: они работают на высоте 18 км, в то время как «практический потолок» вылетающих на их перехват Су-30 — 17,3 км, то есть на 700 метров меньше.

Практический потолок летательного аппарата — это максимальная высота реального применения авиамашины, и в данном случае существенная разница в этой характеристике позволяет RQ-4 не беспокоиться о российских перехватчиках.

«Миссии Global Hawk, выполняемые близ Крыма, регулярно вынуждают россиян поднимать на перехват с баз в Крымске и Бельбеке самолеты Су-30, которые всегда пытаются каким-то образом приблизиться [к дронам], однако всякий раз оказываются гораздо ниже, чем эти высотные беспилотные аппараты», — отмечает Ценциотти.

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