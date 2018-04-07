Ядерный физик заявляет: «Планета X-Нибиру существует, и Земля действительно находится в опасности»

2 апреля 2018г самая правдивая DailyStar, опубликовала статью «NASA закрыли Нибиру "на 30 лет» и продолжают удерживает "правду" о планете X Автор: Шарлотта Иконен Сенсационно было заявлено: Космическое агентство США НАСА участвует в крупном сокрытии информации о существование мифической планеты, которая может уничтожить человечество. dailystar.co.uk Краткий сюжет статьи: Как полагается добропорядочному информационному таблоиду, сначала английский СМИшный орган отдает налог нормальным людям и определяет кто такие ненормальные: Сумасшедшие, давно думали, что громадный тайный инопланетный мир под названием Нибиру-или Планета X-мчится через космос и появится в нашем небе в этом году. Планета уничтожит большую часть человечества, предупреждают верующие. НАСА тщательно развенчал миф Нибиру-но некоторые утверждают, что это сокрытие, чтобы остановить людей, паникующих и сэкономить место в защитных бункерах. После таких фраз о Нибиру в статье приводятся высказывания «бывших ученых», таких как, например, Доктор Итан Троубридж (Dr. Ethan Trowbridge)

Бывший ученый геологической службы США сенсационно заявил, что он нарушил соглашение о конфиденциальности, чтобы предупредить человечество об опасности приближающейся планеты. Д-р Итан Троубридж более 10 лет работал в правительственном агентстве США (бывший климатолог USGS), узнав о надвигающейся катастрофе, вызванной планетой Нибиру, которая, по его словам, состоит из коричневой карликовой звезды и семи планет.

Надо отдать должное доктору Троубридж: он не ошибся в количестве планет, которые путешествуют вместе с коричневым карликом. Об этих планетах в своих статьях я писал часто, ссылаясь на информацию от чужих рас из кругов на полях. Количество планет в группировке коричневого карлика совпадает с численными показателями инопланетян, пишущих о ТТХ (тактико-технических характеристиках) карликового ордера.

Однако, сами понимаете, что как только упоминаются круги, инопланетяне и Нибиру, то степень заболевания мозга у пишущего такие строки, превышает все мыслимые и немыслимые нормы нормального человека. Поэтому, обычным людям читать о карлике в кругах, все равно, как выслушивать бред сивой кобылы! Такое самокритичное лирическое отступление приходится делать, чтобы уменьшить поток высказываний возмущенных читателей. Но, продолжим…, о чем еще говорит врач, лечащий неверующих пациентов:

Доктор Троубридж утверждает, что НАСА и USGS были осведомлены о приближении этой планеты, по крайней мере, тридцать лет назад и вместе с другими государственными органами вступили в преступный сговор, чтобы скрыть существование планеты.

"USGS узнал о Nibiru после того, как эта информация поступила от NASA”, - сказал он Daily Star Online.

"Нам было поручено проверить, является ли аномальное изменение климата из-за влияния этого небесного тела и исследования доказали эту связь”, - сказал он.

«Нибиру здесь», - утверждает Итан Троубридж, - «и это уже расстояния не в десятки световых лет между Солнцем и карликовой системой. По мере приближения второй звезды к Земле, мы будем свидетелями все более суровых климатических изменений всех типов.» «Я считаю, что кульминация событий наступит в 2020 году или в 2021 году, когда Нибиру достигнет самой близкой точки к Земле. Нет, она не врежется в Землю, но супер-штормы, мега-землетрясения и экстремальные температуры станут нормой, и наступит время», когда Человечество, добавляет он, будет иметь два варианта: «либо адаптироваться к предстоящим изменениям, или исчезнуть в виде данной цивилизации.»

Он полагает, что в настоящее время Земля переживает сдвиг полюсов; интенсивность воздействия гравитационного влияния коричневого карлика, утверждает он, заставляет Солнечную систему сдвигаться и перемещаться. Направление любого орбитального отклонения напрямую связано с положением Нибиру относительно южного полушария. Временная скорость Нибиру и степень углового отклонения определяют его влияние на Землю. Он полагает интересную теорию, подтверждающую его взгляды:

«Вы слышали термин« электрическая вселенная »? (есть такая книга: Боданис Дэвид, «Электрическая Вселенная. Невероятная, но подлинная история электричества», 2009г, прим Damkin) Ну, а в моей терминологии мы также существуем и в упругой Вселенной. Скажем, гипотетически говоря, мы переместились на двадцать градусов. Это изменение не обязательно должно быть постоянным. Планета со временем пытается исправить свое состояние в системе относительно Солнца и второй звезды. Проще говоря, это перетягивание каната. Нибиру толкает и тянет, а Земля пытается исправить свое положение. Но со временем способность к восстановлению своего более раннего положения в пространстве относительно Солнца и звезд уменьшается. Если вы слишком сильно натягиваете резиновую ленту, она теряет эластичность. Орбитальная эластичность аналогична; чем больше напряжение, тем меньше Земля может компенсировать пространственное давление Нибиру. Аналогично, при каждом появлении Нибиру в Солнечной системе нашей планете становится намного труднее самовосстановление. Однако то, что мы наблюдаем сейчас, является результатом двух или трех геофизических и геомагнитных сдвигов. К 2020 году или 2021 году этот сдвиг будет экспоненциально увеличиваться ».

Хотя его предсказания рисуют мрачную картину, он не верит, что Нибиру вызовет событие уровня исчезновения вида Homo Sapiens. Человечество пережило прежние появления небесного путешественника; оно перенесет очередной грядущий шторм.

Троубридж говорит, что нежелание вникнуть в причины изменения климата будут иметь самые большие последствия для людей не желающих прислушиваться к мнению научного меньшинства.

Те, кто не хочет готовиться и адаптироваться, будут наименее вероятно приспособлены для выживания.

Вновь приходится обращать Ваше внимание на совпадение высказываний доктора Троубриджа и автора этих строк о том, что не каждое появление Нибиру в окрестностях Солнца заканчивалось трагически для Земли. Катастрофические события происходят с циклом в 12 800 лет, и если принять по моей версии, что Нибиру «прилетает» через каждые 3200 лет, а не 3600, как пишет Захарий Ситчин, то начало каждого пятого появления Нибиру в Солнечной системе заканчивается концом света для данной цивилизации людей.

Возможно, случайно, четырехлетний цикл заканчивается эпохой пятого Солнца по майя, но на лицо факт согласованности точек зрения жрецов майя и меньшинства ученых.

Есть еще один момент, заставивший вспомнить мои многолетние наблюдения за кругами на полях – приблизительную дату, когда может наступить апокалипсис: «Я считаю, что кульминация событий наступит в 2020 году или в 2021 году, когда Нибиру достигнет самой близкой точки к Земле», - так говорит доктор Троубридж.

Не могу знать на основании, каких данных был определен временной период приближения блуждающей звезды к Солнцу на наименьшее расстояние, но он совпадает с прогнозом относительно завершения рисования кругов на полях в этой эпохе любителей использовать пшеницу для информационных посылок людям.

Многократно представлял диаграммы уменьшения количества кругов на полях за художественными деяниями инопланетян в земных огородах.

Диаграмма количества кругов на полях за период 2000-2017гг представлена ниже



Не приходится сомневаться, что количество рисунков уменьшилось в 2017г по сравнению с 2000 годом в четыре раза.

Используя из арсенала технического анализа построение линии тренда можно спрогнозировать год, когда количество кругов на полях станет равным нулю: т.е. наступит период, когда инопланетяне перестанут рисовать на полях, опасаясь за свою жизнь из-за возможных аномальных катастрофических явлений на Земле.



Линия тренда указывает, что годом, когда будут нарисованы последние круги на полях, окажется 2021 год!!!

Предсказывать те или иные события, оглядываясь на тенденцию предшествующих годовых колец на полях, не очень благовидное занятие для ученого, но надо же объяснить факт явного уменьшения интереса художников творить круга на полях!

К мнению климатолога и глифомана по поводу существования Нибиру, присоединился ученый физик. Ядерный физик заявляет: «Планета X-Нибиру существует, и Земля действительно находится в опасности» В рунете появились переводы статьи «Fisico nucleare dichiara: “il Pianeta X-Nibiru esiste e la Terra è davvero in pericolo”



», в том числе и на нашем сайте, но чуть в искаженном варианте по сравнению с оригиналом - http://www.segnidalcielo.it/fisico-nucleare-dichiara-il-pianeta-x-nibiru-esiste-e-la-terra-e-davvero-in-pericolo/



Разницу в переводе названий статьи чувствуйте? Одно дело, ученый «предоставит доказательства» и совсем другое – «Планета Х-Нибиру существует»

Так, что же пишет автор Redazione Segnidalcielo:

Ядерный физик Доттса Клаудиа Альберс, ( Claudia Albers), ранее работавшая в Университете Витватерсранда (l’Università del Witwatersran) в Йоханнесбурге, Южная Африка, стала одним из приверженцев в теорию о Нибиру и заявляет, что Земля действительно находится в опасности.

Клаудия написала несколько книг по этой теме, в том числе «Планета X: Пробуждение сейчас». Хотя НАСА официально заявила, что Нибиру не существует, и что близко нашего Солнца нет другой звездной системы, она бросила вызов американскому космическому агентству, чтобы доказать, что ученые НАСА ошибаются в вопросе о Нибиру.



Клаудиа Альберс поставила под сомнение заявления, сделанные ученым НАСА д-ром Дэвидом Моррисоном, который отрицает существование второй звезды. Она сказала: «Я предлагаю NASA доказать, привести доказательства, что Планета X не существует».

В статье доктор Альберс утверждает, что видела на крупномасштабных изображениях Солнца, сделанных камерами космических зондов NASA. звезду, которая «излучает инфракрасный свет» и является солнцем для планет вокруг нее: «они «намного плотнее», чем планеты Солнечной системы, иначе они будут испаряться под действием излучения карлика.

Она сказал: «Представляется, что объект здесь, и дело не только в том, что есть свидетельства того, что многие из этих миров есть во внутренней солнечной системе, и уже много лет приближаются к Солнцу.

Межзвездные тела создают магнитные связи с Солнцем и создают корональные дыры. Хуже того, Альберс утверждает, что это ослабит Солнце и создаст больше солнечных бурь, которые повлияют на Землю».

Из обширного списка, верующих в Нибиру, выбрал троих (включая себя) ученых, которые строят свои гипотезы не на вере, а на основе тех фактов, которые все остальные исследователи не принимают во внимание: Двое из троицы ссылаются на закрытую информацию от НАСА о результатах исследований по поиску планеты Нибиру, третий – на расшифрованную информацию из кругов на полях. Все трое – из «бывших ученых», имеющих свое мнение, отличающиеся от большинства ученых, работающих на власть.

Многочисленные комментарии при обсуждении статей на тему Нибиру показывают, что изменить заученные при обучении представления о закономерностях окружающего мира, большинством людей невозможно. Школьные догмы ребенка со временем превращаются в незыблемое табу – появляется вера в Большой Взрыв, черные дыры и теории Эйнштейна, тогда как – все эти теории являются все лишь логическими построениями величайших умов человечества, но не физическими законами Вселенной.

В религии большинство людей придерживаются норм морали, определенные правящим жреческим меньшинством .

В науке мнение большинства ученых часто нельзя принимать за истину, так как со временем меньшинство превращает истину большинства в ложь.

Томас Калейль, английский историк как-то произнес: »Всякое новое мнение вначале разделяется меньшинством из одного человека.»

Таким человеком был исследователь Захария Ситчин.



Миф о Нибиру взорвал умы людей в 1976 году, когда писатель Захария Ситчин обратил внимание человечества на наследие Ближнего Востока, шумер и вавилонян, рассказывающих о богах Месопотамии, dailystar.co.uk.



Вслед за ним, к историческому взгляду знатока шумерских архивов о прилете богов с Нибиру, присоединилось множество других ученых, между которых затерялись вышеупомянутые. Каждый из которых, пришел к своим нибируанским утверждениям, исходя из анализа явлений в своей сфере научных интересов, но ни как не на основе веры в научные догмы.

Damkin Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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