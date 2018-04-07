Остросюжетную сцену, напоминающую фрагмент из игры GTA, засняла камера видеонаблюдения на одной из улиц в Чечне.

Маленький мальчик решил впечатлить подружку и угнать припаркованную неподалеку Волгу. Дело облегчало то, что, по местным традициям, машину оставили с ключами в замке зажигания. Взрослые почти сразу поняли, что происходит что-то не то, но сделать ничего не смогли: ребенок закрылся изнутри и поехал по своим делам, информирует svodka.net.

Спасло ситуацию то, что ребенок пока ещё только начинающий волговод: машина быстро заглохла (что ж ты газу не поддавал!), взрослые разбили стекло и вытащили автоугонщика из машины. Ему достались не только подзатыльники и шлепки, но и слава великого автоугонщика.

Уверены, что на девочку он произвел незабываемое чувство.

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