Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры изъяли большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов в Одессе. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области, передает

"Правоохранители накануне праздничных дней и памятных для региона дат провели масштабную операцию по изъятию из обращения незаконного оружия и боеприпасов, к которой было привлечено почти две сотни сотрудников. Во время проведения девяти обысков правоохранители изъяли пистолет Макарова, два пистолета Вальтер, винтовку Мосина, пистолет-пулемет, карабин "Оружейник зет-10", более тысячи патронов различного калибра и заготовки для изготовления кустарного огнестрельного оружия", - отметили в полиции.

По оперативной информации спецслужбы, изъятые средства поражения могли быть использованы для осуществления провокаций в местах массового скопления людей.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия в рамках открытых уголовных производств по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Напомним, на железнодорожном вокзале во Львове обнаружили мужчину, который пытался продать гранату.

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