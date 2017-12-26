Служба безопасности Украины требует от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили сдать образец голоса. Об этом политик рассказал во время общения с журналистами перед допросом в СБУ, пишет NewsOne .

По словам Саакашвили, он обязательно придет в спецслужбу и "споет песню, которую они надолго запомнят".

"Они хотят отобрать образцы моего голоса. Так, а какие тогда Луценко фильмы крутил в Верховной Раде, если у них образца моего голоса нет? Можете попросить в архивах ООН, Белого дома или Администрации президента Украины за 2004 год. Образцы моего голоса имеются. Нет, СБУ нужен образец моего голоса для истории. Я им напою такую песню, которую они долго будут помнить. Будем сдавать образцы голоса", - заявил прежний глава Одесской ОГА.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подал в суд иск на решение Министерства юстиции Украины провести экстрадиционную проверку в отношении политика.

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