Слабый премьер будет проводить ту программу реформ, которую предложит президент

Юрий Баранчик

На фоне громкого дела группы «Сумма», очень основательно ударившей по позициям вице-премьера Дворковича и самого премьера, в сети появилось много предположений относительно того, сохранит или нет Дмитрий Медведев свой пост после инаугурации как глава нового правительства.

На наш взгляд, Дмитрий Медведев останется во главе правительства, чего нельзя сказать о Дворковиче, который, скорее только, будет отодвинут из области принятия решений на какую-нибудь бизнес-структуру, например, в тот же фонд «Сколково».

Какие есть аргументы в пользу сохранения Дмитрием Медведевым своей должности? Во-первых, удар по группе «Сумма» серьезно ослабил не только финансовые возможности премьера, что очень немаловажно, но и серьезно ударил по его статусу самостоятельной политической фигуры, способной защищать своих.

В условиях психологии большинства чиновников госаппарата Медведев полностью утратил статус силовой фигуры, которая может продавливать принципиальные решения. В результате, будущий статус Медведева как премьера будет даже не технический премьер, а номинальный премьер.

Это означает, что центр принятия важнейших экономических решений будет один, и он смещается полностью в администрацию президента.

Соответственно, во-вторых, в период премьерства Медведева можно будет проводить очень непопулярные и жесткие для населения, но так необходимые российской экономике, социально-экономические решения, ответственность за которые народ возложит на правительство, которое потом можно будет отправить в отставку.

В-третьих, назначение именно Медведева на пост главы правительства следует из специфики четвертого президентского срока Владимира Путина. Эти шесть лет разбиваются на два периода – 2-4 года или 3-3 года, где первый период работа в жестком режиме со старой командой для закладывания оснований следующего периода в развитии страны, а второй период – это время расстановки новой команды на ключевых постах для того, чтобы она укрепилась и обросла необходимым управленческим и организационным жирком, необходимым для управления страной на высшем уровне власти.

Пример прихода новых людей на губернаторские должности показывает, что им необходимо было для вхождения в должность и понимания ситуации на местах около двух лет. Соответственно, для работы на уровень выше, два года будет уже недостаточно, необходимо, как минимум три года, а лучше – четыре.

Соответственно, за три-четыре года до окончания четвертого срока Владимиру Путину надо будет расставлять свою «команду космонавтов» на места в правительстве, администрации, силовых структурах, чтобы они обросли необходимым управленческим опытом и были готовы к управлению страной.

Что касается схемы самой управленческой вертикали, то вариант с формированием некоего Совета национальной безопасности во главе с Духовным лидером нации, который (Совет) стоит над исполнительной вертикалью власти во главе с президентом, на сегодня представляется одним из основных вариантов, гарантирующих сохранение путинского курса для России на долгосрочную перспективу.

Таким образом, в данной схеме нынешний премьер Дмитрий Медведев вполне может сохранить свой статус в будущем правительстве на два-три года, после чего его сменит тот, на кого Владимир Путин будет делать ставку как на одного из основных кандидатов в президенты после 2024 года. Соответственно, очень важно смотреть, кто из новых (относительно) политических фигур станет вице-премьерами.