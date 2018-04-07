В субботу, 7 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь в 14:16 по киевскому времени. Об этом сообщает УНИАН .

В ходе схождения Благодатного огня звучали молитвы на разных языках, а верующие приветствовали другу друга словами "Христос Воскресе!" - "Воистину Воскресе". Присутствующие быстро передавали Огонь всем находящимся в храме, его смогли получить все ожидающие.

Также украинская делегация во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием стали свидетелями схождения.

"Великое чудо схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи, в храме Гроба Господня - знак большой надежды, предвестник праздника Воскресения Христова. Тепло Благодатного огня согревает в этот день всех нас. Через несколько часов после чуда схождения Благодатного огня, он попадет в Украину. И все, кто приходит за ним, имеют возможность приобщиться к празднованию священный Пасхи у гроба Господня. Молясь перед Благодатным огнем, освящая себя им, каждый может ощутить сопричастность празднованию Воскресения Христова на священный земле - где Гроб Господень, Голгофа, где пролита кровь Христа Спасителя, и мы с упованием и с верой молимся, чтобы получить духовное подкрепление и нести свой жизненный крест", - сказал митрополит Антоний.

Как сообщал svodka.net ранее, украинцы назвали Пасху (82% опрошенных), Рождество (81%) и Новый год (79%) самыми популярными официальными праздниками.

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