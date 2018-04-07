Соцсеть намерена усилить контроль над рекламой с политическим контентом

Социальная сеть намерена таким образом осложнить попытки манипуляций вроде предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

Компания Facebook еще в октябре 2017 ужесточила правила размещения предвыборной агитации, в настоящее время контроль только усиливается: объявления, касающиеся важных политических дебатов, должны в дальнейшем ясно обозначаться как "политическая реклама".

Как сообщил Марк Цукерберг в пятницу, 6 апреля, его компания нанимает тысячи новых сотрудников для усиления контроля накануне выборов в Конгресс США в ноябре 2018 года. Он отметил, что накануне важных выборов в США, Мексике, Бразилии, Индии, Пакистане и других странах главным приоритетом для него является предотвращение попыток воздействия на избирателей, передает DW.

Цукерберг признал, что запланированные мероприятия не позволят полностью предотвратить злоупотребления, однако он уверен в том, что злоумышленникам будет труднее использовать фальшивые аккаунты и страницы Facebook для распространения рекламы, то есть делать то, что, по словам главы Facebook, "русские делали во время выборов 2016 года ".

Напомним, что Facebook находится в центре скандала вокруг утечки этих десятков миллионов пользователей этой соцсети. Британская компания Cambridge Analytica, связанная с предвыборным штабом Дональда Трампа, воспользовалась данным приложения для Facebook, который предлагал пользователям составить их психологический портрет. Во время последней предвыборной кампании в США Cambridge Analytica использовала личные данные части электората для создания адресной и психологически выверенной политической рекламы.

Социальная сеть подтвердила, что данные 2700000 жителей ЕС были неправомерно переданы британской компании по политическому консалтингу Cambridge Analytica.

Ранее стало известно об утечке данных 87 млн ​​пользователей Facebook, а не 50 млн, как сообщалось ранее.

Facebook также сканирует ссылки и изображения, которыми пользователи обмениваются в мессенджере, а если поступает предупреждение о ненадлежащем контент - модераторы читают сообщения.