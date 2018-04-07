|Цукерберг: Facebook обяжет указывать заказчиков политической рекламы
|07.04.2018 13:59
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Соцсеть намерена усилить контроль над рекламой с политическим контентомFacebook планирует усилить контроль над политической рекламой, которую размещают в соцсети. В дальнейшем при размещении такой рекламы нужно будет указывать, кто ее оплачивает. Соцсеть будет также испытывать расположение и личность заказчика.
Социальная сеть намерена таким образом осложнить попытки манипуляций вроде предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.
Компания Facebook еще в октябре 2017 ужесточила правила размещения предвыборной агитации, в настоящее время контроль только усиливается: объявления, касающиеся важных политических дебатов, должны в дальнейшем ясно обозначаться как "политическая реклама".
Как сообщил Марк Цукерберг в пятницу, 6 апреля, его компания нанимает тысячи новых сотрудников для усиления контроля накануне выборов в Конгресс США в ноябре 2018 года. Он отметил, что накануне важных выборов в США, Мексике, Бразилии, Индии, Пакистане и других странах главным приоритетом для него является предотвращение попыток воздействия на избирателей, передает DW.
Цукерберг признал, что запланированные мероприятия не позволят полностью предотвратить злоупотребления, однако он уверен в том, что злоумышленникам будет труднее использовать фальшивые аккаунты и страницы Facebook для распространения рекламы, то есть делать то, что, по словам главы Facebook, "русские делали во время выборов 2016 года ".
Напомним, что Facebook находится в центре скандала вокруг утечки этих десятков миллионов пользователей этой соцсети. Британская компания Cambridge Analytica, связанная с предвыборным штабом Дональда Трампа, воспользовалась данным приложения для Facebook, который предлагал пользователям составить их психологический портрет. Во время последней предвыборной кампании в США Cambridge Analytica использовала личные данные части электората для создания адресной и психологически выверенной политической рекламы.
Социальная сеть подтвердила, что данные 2700000 жителей ЕС были неправомерно переданы британской компании по политическому консалтингу Cambridge Analytica.
Ранее стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook, а не 50 млн, как сообщалось ранее.
Facebook также сканирует ссылки и изображения, которыми пользователи обмениваются в мессенджере, а если поступает предупреждение о ненадлежащем контент - модераторы читают сообщения.