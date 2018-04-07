России невыгодны "казачки" и частные военные компании на Донбассе, потому их почти всех истребили.

"Казачков стало намного меньше, потому что они невыгодны. Так же невыгодны частные военные компании. России невыгодно, чтобы на оккупированных территориях были полевые командиры подразделений, созданных в 2014 году. Поэтому их почти всех и истребили", – сообщил координатор проекта "СтопТерор" Семен Кабакаев в интервью "", передает

Он подчеркнул, что все знают, как закончили "Моторола, Гиви, Дремов, Мозговой".

"Всех их ликвидировали российские спецслужбы, потому что они а) много знают и б) если захотят устроить какой-то путч и выйти из-под контроля России – есть те, кто пойдет за ними с оружием в руках. А потеря контроля хотя бы над кусочком оккупированных территорий не входит в планы россиян. Поскольку у Путина тоже есть стратегические планы в отношении Донбасса, то фанатики, любители Новороссии, в построенные Путиным, Лавровым, Сурковым и замыслы не вписываются. Поэтому их ликвидировали", – подчеркнул он.

Кабакаев также пояснил, что частные военные компании были буфером для наемников из России на Донбассе.

"ЧВК выполняли несколько функций. Были буфером для наемников из России, проходили тренировочные лагеря и ехали на Донбасс. Зачищали полевых командиров. Регулировали и мониторили ситуацию на оккупированных территориях. Небольшая часть участвовала в боевых действиях на Донбассе. А иногда они привозили какую-то якобы благотворительную помощь. Например, ЧВК Мар или "E.N.O.T CORP" не только обучали и были буфером, но еще под предлогом того, что они больше общественная организация, возили гуманитарную помощь", – резюмировал он.

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