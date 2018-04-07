Пока мир увлечённо шумел о Скрипале и Сирии, в Крыму с летним сезоном – с опережением на полгода - подошёл ввод в действие моста

Александр Халдей

Мост, которого нет

Нет, над бедными украинскими СМИ можно смеяться сколько душе угодно – обидеть художника может каждый. Открываешь любые ресурсы с буквами UA и рекламным клеймом «Иносми» и наслаждаешься. Одни заголовки чего стоят:

Крымский мост торопятся завершить, пока он не обрушился.

Крымский мост: загадочное многоточие.

В Крыму сплошные нестыковки.

Крупнейшая «черная» стройка в истории.

Читаешь и думаешь: бедные же вы мои, как же вам плохо-то! Как же вас там корёжит! Это как же вы страдаете! Как же вы не в силах даже писать о Крымском мосте! Это же мучения непереносимые. А писать-то надо, преодолевая муки, терпя душевые боли. И пишут. Как писал поэт: «Этот стон у них песней зовётся». Стонут бурлаки пера, тянут лямку.

Общее содержание предыдущих серий

Крымский мост спешат ввести в эксплуатацию - пока он не разрушился. Вдоль фасада арки установили особые воздушные обтекатели в форме крыла самолёта – они и взлетят вместе с мостом в ближайший ветер. Там ветра до 40 метров в секунду, и чтобы тонны воздуха не давили на арочный пролёт, и чтобы машины не сдуло в море, установили специальные защитные сооружения. Но кого это способно обмануть? Их предупреждали, что мост нельзя строить, он не выдержит! Но имперские амбиции Путина выше здравого смысла. И теперь мост, который вот-вот взлетит на воздух и утонет в иле, русским обошёлся аж в 228 миллиардов рублей, одних автоподходов к мосту и дорожных развязок заделали на 6,9 миллиардов рублей! Сплошная чёрная дыра!

А нестыковки? Одна за другой! Сначала решили сдать мост в конце 2018-го, потом признались, что железнодорожную часть в срок сдать не смогут и дотянут её лишь к концу 2019-го (позор джунглям!) А потом и вовсе сдвинули всё – вместо сдачи в декабре 2018-го всей автодорожной части, как обещали, её разбили на два этапа, и на полгода раньше, в мае, перед началом курортного сезона, сдадут лишь участок для легковых автомобилей и автобусов!

А что же дорога для грузовиков? А её не будет до конца 2018 года. Да-да, не будет! Как вы думаете, почему? Не готова к этому сроку четырёхполосная трасса «Таврида» длиной 8,6 километров, выводящая грузовые потоки с моста на Керчь. Видите ли, не хотят создавать в летний период дополнительные транспортные проблемы отдыхающим, едущим в Крым с материка, и потому грузовые потоки пускать повременят. Ну и как вам это понравится? Не хотели бы создавать проблемы – вовсе бы мост не строили! Но мы-то знаем, что все деньги попросту украли олигархи Путина. Русских же предупреждали – это всё афёра олигархов из кооператива «Озеро» и распил денег. И вот поверившие россияне приедут в Крым – а там есть нечего! Прилавки пустые. А цены космические! Почему? Да всё просто – грузовики-то с продуктами не ездят, дороги нет, а людей-то прибавилось! Вот до чего довела коррупционная система!

А почему сроки опять сдвинули? Просто приехал Путин и предложил сдать часть трассы моста к началу лета. Вот она, вершина дешёвого популизма! Приехал, предложил – и мост сдают раньше срока на полгода. Опять неистребимая тяга к красным датам, совковая показуха и очковтирательство! Ведь все знают – деньги разворованы, моста нет, а то, что есть, не простоит и года, потому что будет унесено ветром!

Но есть в мире честные люди. Ассоциация конституционного правосудия стран Балтийского и Черноморского регионов единогласно высказалась за то, чтобы признать преступлением действия судей российского Конституционного суда. Своими действиями эти судьи создали юридические предпосылки для аннексии Россией Крыма. То есть не проголосовали бы судьи Конституционного суда – и референдум можно игнорировать. Да и какой там референдум? Под дулами автоматов?

Ну, разрежет Путин в июне ленточку на мосту – ну и что? На кого это подействует? Кто в это поверит? Откуда видно, что крымчанам от этого станет лучше? Нет, с пуском моста ничего для крымчан не кончено. Это не точка, а загадочное многоточие. Пока не рухнуло то, что в России самонадеянно называют мостом.

Тайный союз Меча и Орала

Я не шучу и не преувеличиваю – всё это именно так и написано в украинских СМИ. Именно так. Как же их после этого не пожалеть?

Но не оставляет чувство дежавю. Всё это я уже когда-то читал. И вы тоже. Вот оно:

«У колодца мадам Боур была приветствована соседом, Виктором Михайловичем Полесовым, гениальным слесарем-интеллигентом, который набирал воду в бидон из-под бензина. У Полесова было лицо оперного дьявола, которого тщательно мазали сажей перед тем, как выпустить на сцену.

Обменявшись приветствиями, соседи заговорили о деле, занимавшем весь Старгород.

- До чего дожились, - иронически сказал Полесов, - вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай собираются пускать!... Нет, знаете, Елена Станиславовна, это еще что! У них четыре мотора «Всеобщей Электрической Компании» остались. Ну, эти кое-как пойдут, хотя кузова та-акой хлам!.. Стекла не на резинах. Я сам видел. Дребезжать это все будет!.. Мрак! А остальные моторы — харьковская работа. Сплошной Госпромцветмет. Версты не протянут. Я на них смотрел...»

Так что давайте на время отвлечёмся от лондонского химического смога и сирийских пыльных пустынь. Через 2 месяца в Крыму запускают в действие мост. Тот самый, которого нет. Вокруг темы будет очень весело и всё веселее с каждым днём. И только хорошее чувство юмора поможет отнестись вежливо к переживаниям тех, кому будет совсем не до смеха. Хотя с некоторых пор в Крыму вежливость – самая популярная манера поведения.