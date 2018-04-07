Аэропорт Борисполь заключил договор на реконструкцию терминала D c компанией, тендерное предложение которой не соответствовало квалификационным требованиям заказчика, сообщили в прокуратуре Киевской области. В прокуратуре сообщили, что тендерный комитет аэропорта нарушил требования законодательства в сфере публичных закупок Фото: kbp.aero Отмечается, что аэропорт провел открытые торги на реконструкцию терминала D, в которых приняли участие две компании. Победителем стало юридическое лицо, тендерное предложение, которого не соответствовало квалификационным требованиям заказчика."Несмотря на то, что проведение строительных работ по реконструкции пассажирского терминала D относится к строительству объектов с повышенной опасностью, победителем тендера определено юридическое лицо, у которого отсутствует опыт выполнения строительных работ указанной сложности", – сообщили в прокуратуре.Тендерный комитет аэропорта нарушил требования законодательства в сфере публичных закупок, заключив договор с победившим на этих торгах юрлицом, подчеркнули в прокуратуре.Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.Вероятно, речь идет о закупке работ по реконструкции пассажирского терминала D с расширением зоны обслуживания пассажиров международных авиарейсов. На сайте госзакупок ProZorro сообщается, что торги провели в октябре 2017 года. В них участвовало две компании: ООО "Украинский производственно-строительный Альянс Центр" и ООО "НАН". Победила первая компания, которая предложила цену 47,2 млн грн (ожидаемая цена составляла 47,37 млн грн). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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