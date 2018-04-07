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Прокуратура начала уголовное дело против сотрудников аэропорта Борисполь из-за злоупотреблений при закупке работ на сумму более 47 млн грн
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07.04.2018 14:05
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Аэропорт Борисполь заключил договор на реконструкцию терминала D c
компанией, тендерное предложение которой не соответствовало
квалификационным требованиям заказчика, сообщили в прокуратуре
Киевской области. В прокуратуре сообщили, что тендерный комитет
аэропорта нарушил требования законодательства в сфере публичных
закупок Фото: kbp.aero Отмечается, что аэропорт провел открытые
торги на реконструкцию терминала D, в которых приняли участие две
компании. Победителем стало юридическое лицо, тендерное
предложение, которого не соответствовало квалификационным
требованиям заказчика."Несмотря на то, что проведение строительных
работ по реконструкции пассажирского терминала D относится к
строительству объектов с повышенной опасностью, победителем тендера
определено юридическое лицо, у которого отсутствует опыт выполнения
строительных работ указанной сложности", – сообщили в
прокуратуре.Тендерный комитет аэропорта нарушил требования
законодательства в сфере публичных закупок, заключив договор с
победившим на этих торгах юрлицом, подчеркнули в
прокуратуре.Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 364
(злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного
кодекса Украины.Вероятно, речь идет о закупке работ по
реконструкции пассажирского терминала D с расширением зоны
обслуживания пассажиров международных авиарейсов. На сайте
госзакупок ProZorro сообщается, что торги провели в октябре 2017
года. В них участвовало две компании: ООО "Украинский
производственно-строительный Альянс Центр" и ООО "НАН". Победила
первая компания, которая предложила цену 47,2 млн грн (ожидаемая
цена составляла 47,37 млн грн).
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