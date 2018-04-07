|В Киеве неизвестные в балаклавах разгромили и ограбили игорное заведение - ВИДЕО
|07.04.2018 14:07
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Вчера в столице произошла серия погромов в игорных заведенияхНочью 7 апреля в столичном районе Виноградарь около 15 человек в балаклавах и камуфляжной одежде разгромили игорное заведение "Золотая подкова".
Фото: facebook.com/KyivOperativ
"На проспекте Василия Порика, 13Г, около 15 человек в балаклавах и камуфляжной одежде разгромили в игорном заведении" Золотая Подкова ". Также, когда выходили, решили под угрозой бейсбольной биты забрать с собой сейф с деньгами", - сообщает "Киев оперативный" в Facebook.
Нападавшие скрылись до приезда полиции. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
В сообщении говорится, что вчера подобные нападения произошли в еще нескольких заведениях с игровыми автоматами в Киеве, в частности на улице Мельникова, 5 и Кибальчича, 19.
Нападающих разыскивает полиция.
Напомним, что министр финансов Александр Данилюк призвал парламент легализовать лотерейный бизнес в Украине.
Данилюк отметил, что сейчас в стране идет активное противодействие любым попыткам упорядочить рынок игорного бизнеса. Тем не менее, Минфин продолжает настаивать на необходимости принятия комплексного закона.