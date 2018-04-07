Погода, Новости, загрузка...
В Киеве неизвестные в балаклавах разгромили и ограбили игорное заведение - ВИДЕО
07.04.2018 14:07
В Киеве неизвестные в балаклавах разгромили и ограбили игорное заведение - ВИДЕО
Вчера в столице произошла серия погромов в игорных заведениях
Ночью 7 апреля в столичном районе Виноградарь около 15 человек в балаклавах и камуфляжной одежде разгромили игорное заведение "Золотая подкова".
В Киеве неизвестные в балаклавах разгромили и ограбили игорное заведение - ВИДЕО Фото: facebook.com/KyivOperativ

"На проспекте Василия Порика, 13Г, около 15 человек в балаклавах и камуфляжной одежде разгромили в игорном заведении" Золотая Подкова ". Также, когда выходили, решили под угрозой бейсбольной биты забрать с собой сейф с деньгами", - сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Нападавшие скрылись до приезда полиции. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

В сообщении говорится, что вчера подобные нападения произошли в еще нескольких заведениях с игровыми автоматами в Киеве, в частности на улице Мельникова, 5 и Кибальчича, 19.

Нападающих разыскивает полиция.

Напомним, что министр финансов Александр Данилюк призвал парламент легализовать лотерейный бизнес в Украине.

Данилюк отметил, что сейчас в стране идет активное противодействие любым попыткам упорядочить рынок игорного бизнеса. Тем не менее, Минфин продолжает настаивать на необходимости принятия комплексного закона.

  • "ВКонтакте" закрыл офис в Киеве
  • Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись маршрутка и пять автомобилей
  • Губарев обещает сегодня вооруженное восстание в Киеве

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить