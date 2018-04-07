Вчера в столице произошла серия погромов в игорных заведениях

"На проспекте Василия Порика, 13Г, около 15 человек в балаклавах и камуфляжной одежде разгромили в игорном заведении" Золотая Подкова ". Также, когда выходили, решили под угрозой бейсбольной биты забрать с собой сейф с деньгами", - сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Нападавшие скрылись до приезда полиции. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

В сообщении говорится, что вчера подобные нападения произошли в еще нескольких заведениях с игровыми автоматами в Киеве, в частности на улице Мельникова, 5 и Кибальчича, 19.

Нападающих разыскивает полиция.

Напомним, что министр финансов Александр Данилюк призвал парламент легализовать лотерейный бизнес в Украине.

Данилюк отметил, что сейчас в стране идет активное противодействие любым попыткам упорядочить рынок игорного бизнеса. Тем не менее, Минфин продолжает настаивать на необходимости принятия комплексного закона.