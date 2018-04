(function() { var w = window, d = document, protocol =/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml = typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn || []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol + '//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol + '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash = document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript'; lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src = aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node = d.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; } })(); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: 'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph: 'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52'); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: '4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph: 'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52'); }); Регистрация | Вход | Facebook login USD: 27,46 -0,2815 EUR: 33,86 -0,6551 Об агентстве RSS Украинские Национальные Новости информационное агентство Осведомленность граждан объединяет страну суббота, 07 апреля 2018 15:09 Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет страну Главная

Новости

Анонсы Эксклюзивные новости

Политика

Экономика

Киев

Общество

Здоровье

Криминал

наш сайт Lite

Новости Мира

Технологии

Спорт

Культура

Мультимедиа

Происшествия Получить тестовый доступ Эксклюзивные новости "Бандеровцы-убийцы": в посольстве Украины в Польше рассказали об антиукраинской пропаганде Национальная нетерпимость: в прошлом году в Польше зарегистрировано 39 нападений на украинцев

В ЕС рассказали, повлияет ли конфликт между антикоррупционными учреждениями Украины на выделение транша

Прокуратура будет просить арест для капитана судна "Норд"

В СБУ прокомментировали попытку отбить от правоохранителей депутата "Евпаторийского горсовета" в Херсоне

Эксперты о действии антироссийских санкций: пошлый передел финансовых потоков

Экс-министр финансов: государственный бюджет имеет серьезное отставание по доходам

Тука рассказал, чем должна заниматься "комиссия по примирению" на Донбассе

Украина резко сократила импорт газа из ЕС

Около 300 человек уже попросились в столичный "Пляжный патруль"

Государственную миграционную службу обыскивают в Кропивницком Показать еще $(document).ready(function() { exclusive_label_open = 'Показать еще'; exclusive_label_close = 'Свернуть'; $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').hide(); $('#a-show-more-exclusive-top').on('click', function(event){ if($(this).hasClass('close')) { $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').hide('slide'); $(this).removeClass('close'); $(this).html(exclusive_label_open); } else { $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').show('slide'); $(this).addClass('close'); $(this).html(exclusive_label_close); } return false; }); }); Стрим наш сайт

Фото

Видео

X-files Публикации RSS Общество Пасха-2018: выбираем кагор к праздничному столу Пятница, 6 апреля 2018, 09:45 • Ирина Макаренко

Экономика Что и по чем на рынке курятины: анализ специалистов Вторник, 3 апреля 2018, 15:11 • Петро Ивасюк

Общество Подопечные оператора государственных лотерей "М.С.Л." завоевали серебро на международном футбольном турнире Понедельник, 2 апреля 2018, 18:06 • Ирина Макаренко /* */ Погода Погода в Киеве влажность: давление: ветер: Погода в Луганске Погода в Запорожье Загрузка... Новости: Мультимедиа Вернуться к списку RSS Архив /* 1 ? url_parts[1] : ''; var target = '/ru/news/media'; if (target) { target += '/' + dat[0] + '/' + dat[1] + '/' + dat[2]; } if (target && (target != url)) { window.location.href = target; } return false; } }); } $(document).ready(function(){ $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['ru']); setupCalendar(); }); /*]]> */ Суббота, 7 апреля 2018, 14:58 • Катерина Ирха • 1356 Версия для печати Необычные традиционные паски: пасхальные эксперименты в Ужгороде фотогалерея /* */ Пасха – это праздник с незаурядными кулинарными традициями. В Ужгороде креативно подошли к изготовлению и отделке главного праздничного блюда – паски, сообщает корреспондент. "Паска – это выпечка, которую на Пасху должны попробовать все: и те, кто любит сладкое, и те, кому кондитерские изделия безразличны, и дети, и те из них, кого в принципе трудно чем-то накормить. Именно следовательно в составе сдобного теста появились фрукты, орехи, натуральный экстракт ванили, много цедры лимона и апельсина, мускатный орех и цейлонская корица. А в отделке вместо традиционных присыпок использованы изделия из шоколада, пузырьковая карамель, цукаты, орехи в пищевом золотые, пряники, цветы и другие элементы. А еще в составе теста очень много желтков и натуральное сливочное масло. Собственно в качестве и количестве этих ингредиентов – секрет удачной паски, которая будет долго храниться и не терять вкусовых свойств. Эти секретики мне передала мама, а она унаследовала рецепт от своей мамочки. Такие вот династические паски получились. А украшения – это собственное видение и современные веяния в кондитерском искусстве", - рассказала местная мастерица Анна Агафонова. Кондитер к празднику приготовила около двух десятков пасок. В отделке использовала морскую тематику – паски украшены шоколадными ракушками ручной работы; цветочные элементы, где в качестве украшений выбрала засушенные розы и лепестки. Безусловно, не обошлось без символических образов – яиц-крашанок, пасхальных пряников, птиц и тому подобное. Золотые мотивы воплотились в цукатах и сухофруктах, позолоченных кандурином (пищевое золото, – ред.). А вот детские паски украшены десятком разновидностей конфет. Пасхальные паски в таком виде являются нетипичными для региона, ведь на Закарпатье предпочитают традиционном у оформление из теста, где присутствует религиозная тематика. А вот в закарпатской пасхальной корзине, кроме пасок, обязательно присутствуют яйца и писанки, шовдарь и пикницы (домашние мясо и ковбаса, – ред.), грудка – домашнее творожное блюдо, сливочное масло, оформленное в виде барашка и тому подобное. Но паска - это тот гастрономический символ Пасхи, который объединяет праздничные гостины всех регионов Украины. Как ранее сообщал , 29 марта на площади Народной в Ужгороде стартовал IV областной фестиваль-конкурс "Воскресни, писанка!", в рамках которого было установлено Национальный рекорд Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



видео видео сводки новости паски апреля унн это Теги: мультимедиа