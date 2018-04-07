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Необычные традиционные паски: пасхальные эксперименты в Ужгороде
07.04.2018 14:10
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      /* */

      Пасха – это праздник с незаурядными кулинарными традициями. В Ужгороде креативно подошли к изготовлению и отделке главного праздничного блюда – паски, сообщает корреспондент.

      "Паска – это выпечка, которую на Пасху должны попробовать все: и те, кто любит сладкое, и те, кому кондитерские изделия безразличны, и дети, и те из них, кого в принципе трудно чем-то накормить. Именно следовательно в составе сдобного теста появились фрукты, орехи, натуральный экстракт ванили, много цедры лимона и апельсина, мускатный орех и цейлонская корица. А в отделке вместо традиционных присыпок использованы изделия из шоколада, пузырьковая карамель, цукаты, орехи в пищевом золотые, пряники, цветы и другие элементы. А еще в составе теста очень много желтков и натуральное сливочное масло. Собственно в качестве и количестве этих ингредиентов – секрет удачной паски, которая будет долго храниться и не терять вкусовых свойств. Эти секретики мне передала мама, а она унаследовала рецепт от своей мамочки. Такие вот династические паски получились. А украшения – это собственное видение и современные веяния в кондитерском искусстве", - рассказала местная мастерица Анна Агафонова.

      Кондитер к празднику приготовила около двух десятков пасок. В отделке использовала морскую тематику – паски украшены шоколадными ракушками ручной работы; цветочные элементы, где в качестве украшений выбрала засушенные розы и лепестки. Безусловно, не обошлось без символических образов – яиц-крашанок, пасхальных пряников, птиц и тому подобное. Золотые мотивы воплотились в цукатах и сухофруктах, позолоченных кандурином (пищевое золото, – ред.). А вот детские паски украшены десятком разновидностей конфет.

      Пасхальные паски в таком виде являются нетипичными для региона, ведь на Закарпатье предпочитают традиционном у оформление из теста, где присутствует религиозная тематика. А вот в закарпатской пасхальной корзине, кроме пасок, обязательно присутствуют яйца и писанки, шовдарь и пикницы (домашние мясо и ковбаса, – ред.), грудка – домашнее творожное блюдо, сливочное масло, оформленное в виде барашка и тому подобное. Но паска - это тот гастрономический символ Пасхи, который объединяет праздничные гостины всех регионов Украины.

      Как ранее сообщал , 29 марта на площади Народной в Ужгороде стартовал IV областной фестиваль-конкурс "Воскресни, писанка!", в рамках которого было установлено Национальный рекорд Украины.

      Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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