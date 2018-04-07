|Страшнейшие последствия: Что будет, если на Киев сбросят атомную бомбу
|07.04.2018 14:10
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В случае если на Киев сбросят атомную бомбу, могут погибнуть более 2 млн. человек, сотни тысяч пострадают.
Такие данные предоставляет уникальное интерактивное приложение, позволяющее пользователям спроектировать ядерный удар в любой точке мире и посмотреть все возможные последствия, передает ТСН, информирует svodka.net.
Интерактивную карту создали представители некоммерческой организации Outrider Foundation.
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