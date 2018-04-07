Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин
сообщил, что дома у задержанного в Одессе с 10 кг марихуаны
россиянина обнаружили другие наркотики. Двое россиян получили на
почте посылку с 10 кг марихуаны Фото: Вячеслав Аброськин / Facebook
"В Днепре изъяты у наркобарыг килограммы метадона, концентрата
опия. В Одессе сотрудниками управления противодействия
наркопреступности в ходе проведения спецмероприятий задержаны два
гражданина РФ, которые в одном из отделений экспресс-почты получили
ящик с марихуаной 10 кг, а по адресу их временного проживания
изъяты другие наркотики", – написал он.Замглавы Нацполиции
отметил, что в Запорожье задержана женщина, в доме которой
обнаружили около 500 г кокаина, стоимость которого на "черном
рынке" составляет примерно $100 тыс.
https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1859572591002073
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