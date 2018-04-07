Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что дома у задержанного в Одессе с 10 кг марихуаны россиянина обнаружили другие наркотики. Двое россиян получили на почте посылку с 10 кг марихуаны Фото: Вячеслав Аброськин / Facebook "В Днепре изъяты у наркобарыг килограммы метадона, концентрата опия. В Одессе сотрудниками управления противодействия наркопреступности в ходе проведения спецмероприятий задержаны два гражданина РФ, которые в одном из отделений экспресс-почты получили ящик с марихуаной 10 кг, а по адресу их временного проживания изъяты другие наркотики", – написал он.Замглавы Нацполиции отметил, что в Запорожье задержана женщина, в доме которой обнаружили около 500 г кокаина, стоимость которого на "черном рынке" составляет примерно $100 тыс. https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1859572591002073 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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