Как не замерзнуть в метель: что делать, если застрял в снегу По теме: Знание, как не замерзнуть в вьюга, может пригодиться любому украинскому автомобилисту – наш климат щедр на сюрпризы, техника не отличается молодостью и надежностью, а инфраструктура не везде способствует успеху поисковых работ. Поэтому отнеситесь в данному материалу серьезно, пишет . Если знаешь, как не замерзнуть в вьюга, то в любой зимней поездке будешь чувствовать себя уверенней. В том и особое коварство зимы, что попасть в экстремальную ситуацию можно даже на дороге, известной вам уже десяток лет. Причем тут мало что зависит от водительского стажа и крутизны автомобиля – ведь против полуметрового слоя снега будут бессильны и самый крутой полный привод, и самый богатый опыт офф-роуда. 1. Во время сильного снегопада с ветром важно вовремя понять, когда нужно прекращать попытки продолжить движение по запланированному маршруту. Если вы замечаете, что ваш автомобиль не справляется с дорогой и вы все чаще буксуете и останавливаетесь, ищите место для парковки. Если ваша машина в конце-концов замрет посреди проезжей части как попало, ситуация только усугубится. 2. Поскольку точно неизвестно, сколько часов вам придется "зимовать", постарайтесь остановится в таком месте, где машину меньше занесет снегом и где вас будет легче заметить. Признаком такого места будет наименее толстый слой снега на дороге. Возможно, вы только что проехали такой участок – вернитесь к нему задним ходом по своим следам. 3. Паркуясь, постарайтесь занять место ближе к обочине, ориентируясь по столбикам вдоль кювета. По центру проезжей части нужно оставить проезд для спасателей и для бульдозеров дорожной службы, которые рано или поздно появятся. Хорошо, если вы примкнете к группе других автомобилей – так ждать помощи веселее. 4. Греясь штатным отопителем автомобиля, имейте в виду, что расход топлива на холостом ходу – порядка 0,6 – 2,5 л в час. Для экономии можно включать двигатель периодически, каждый раз прогревая его до рабочей температуры. 5. Берегите не только топливо, но и электроэнергию. Дело в том, что при работе двигателя на холостом ходу далеко не в каждой машине генератор обеспечивает током все потребители – часть энергии берется от аккумулятора. АКБ в конце концов сядет, и не сможет обеспечивать энергией систему зажигания, бензонасос и электронные блоки управления. Поэтому при длительной работе на холостом ходу постарайтесь обойтись без дополнительных потребителей тока – обогрева сидений и стекол, фар, дворников и т.п. Или поддерживайте акселератором повышенные обороты мотора – до 1200 – 1500 об./мин., но это увеличит расход топлива. 6. Убедитесь, что ветер ни коим образом не задувает в салон выхлопные газы, они могут попадать в воздухозаборник отопителя, или через порванный уплотнитель двери или крышки багажника. 7. Первое правило терпящего бедствие путешественника – не оставлять свое транспортное средство. Потому что оно крупнее отдельного человека, потому что именно машину будут искать спасатели в первую очередь. Наконец, потому, что даже при отказе отопителя салон машины будет защищать вас от грозного "поражающего фактора" зимы – ветра. 8. Думая, как не замерзнуть в вьюга, позаботьтесь о вашей заметности, в особенности, если вы стоите не на магистральной дороге, а на безлюдном проселке. Чтобы демаскировать автомобиль, расчистите снег с его бортов и вокруг него со стороны дороги – хотя бы на полметра. 9. Примите меры, чтобы о вас знали на "большой земле". Не факт, что персонально за вами немедленно вышлют спасательный отряд, но дорожники со спасателями в любом случае скорее засобираются на помощь, если будут знать, что где-то на трассе терпят бедствие автомобили с людьми. Если дозвониться в локальный отряд (пожарным) не удается, попробуйте связаться с цивилизацией через горячую линию любой другой структуры. Например, через колл-центр своего дилера, или брендовой сети АЗС, заправку которой вы недавно проезжали. 10. Когда приедут спасатели, и ваши переживания, как не замерзнуть в вьюга, отойдут на второй план, поинтересуйтесь, какими возможностями они располагают. Например, иногда отряды имеют с собой не только бульдозер и мощный тягач, но и медработников, горячий чай, бутерброды, и даже бензин для автомобилей, которые выработали свое топливо во время ожидания помощи и не имеют возможности добраться до ближайшей АЗС. Поинтересуйтесь также, в какую сторону вам лучше ехать – вероятно, что дорожная ситуация впереди далеко от разрешения и вам лучше вернуться.











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