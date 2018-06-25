Для потребителей установили тариф в размере 15,78 грн

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Таким образом, НКРЕКП установило на 2018 год для Киевводоканала тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева в размере 15,78 грн (в т. Ч. НДС 2,63 грн) за 1 куб. м, из них:

8,292 грн (в т. Ч. НДС 1382 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

7,488 грн (в т. Ч. НДС 1248 грн) за 1 куб. м водоотведения;

тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) в размере 16,716 грн (в т. ч. НДС 2786 грн), из них:

8,784 грн (в т. Ч. НДС 1464 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

7,932 грн (в т. Ч. НДС 1322 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Постановления вступят в силу со дня, следующего за днем ​​их опубликования в официальном печатном издании - газете Урядовый курьер.

Отметим, что в Киеве расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению в 2019 году вырастет в среднем на 49,6% - до 23,17 грн.

Киевводоканал создано в 2001 году путем преобразования одноименного коммунального объединения столицы, образованного в 1992 году на базе Киевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства, предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения.

Киевводоканал обслуживает более 4 тыс. Км водопроводных сетей в столице. Проектная мощность хозяйственно-питьевого водопровода столицы - 2100000 куб. м / сутки, среднесуточная подача воды потребителям - 0900000 куб. м / сутки.