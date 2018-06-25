|В Киеве установили повышенные тарифы на воду
|25.06.2018 12:12
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Для потребителей установили тариф в размере 15,78 грнНациональная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), установила для Киевводоканала новые тарифы.
Фото: ukranews.com
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.
Таким образом, НКРЕКП установило на 2018 год для Киевводоканала тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева в размере 15,78 грн (в т. Ч. НДС 2,63 грн) за 1 куб. м, из них:
8,292 грн (в т. Ч. НДС 1382 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
7,488 грн (в т. Ч. НДС 1248 грн) за 1 куб. м водоотведения;
тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) в размере 16,716 грн (в т. ч. НДС 2786 грн), из них:
8,784 грн (в т. Ч. НДС 1464 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
7,932 грн (в т. Ч. НДС 1322 грн) за 1 куб. м водоотведения.
Постановления вступят в силу со дня, следующего за днем их опубликования в официальном печатном издании - газете Урядовый курьер.
Отметим, что в Киеве расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению в 2019 году вырастет в среднем на 49,6% - до 23,17 грн.
Киевводоканал создано в 2001 году путем преобразования одноименного коммунального объединения столицы, образованного в 1992 году на базе Киевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства, предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения.
Киевводоканал обслуживает более 4 тыс. Км водопроводных сетей в столице. Проектная мощность хозяйственно-питьевого водопровода столицы - 2100000 куб. м / сутки, среднесуточная подача воды потребителям - 0900000 куб. м / сутки.
Ранее пресс-секретарь заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная сообщила, что с 1 августа весь Киев может остаться без горячей воды.
Напомним, что на 1 марта 2018 долг Киева за отопление и горячую воду составляет 5600000000 грн .