В то же время решение Венгрии о блокировании политических встреч комиссии Украина-НАТО остается в силе.

«Недавно я встречался с Майком Помпео в Вашингтоне, и там я ему сказал, что мы ничего не имеем против, чтобы в июле в Брюсселе состоялся Саммит НАТО с участием Украины, где будут обсуждаться вопросы безопасности в Черноморском регионе», – сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания венгерско-украинской межправительственной рабочей группы по вопросам закона Украины об образовании.

Участие в нем приняли четыре министра: главы МИД Пийтер Сийярто и Павел Климкин, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, и глава венгерского министерства человеческих ресурсов Миклош Кашлер.

Климкин в свою очередь сказал, что это были очень важные консультации о том, как имплементировать закон об образовании. По его словам следующие консультации состоятся в начале июля, так как имеется положительная динамика.

«Мы заинтересованы в сохранении венгерского нацменьшинства, а также в том, чтобы все умели разговаривать на украинском языке. Мы должны научить учителей учить украинский язык, должны изменить методику», – отметил Климкин.

«Закарпатские венгры должны сохранить свою идентичность, но при этом свободно разговаривать на украинском языке. Мы перешли к очень детальным консультациям по имплементации закона об образовании. Мы оборудуем кабинеты изучения украинского языка в школах нацменшин. Закон о среднем образовании должен уточнить, как будет использоваться 7 статья закона об образовании, и это мы обсудили с венгерскими коллегами», – добавила Лилия Гриневич.

Напомним, что с осени 2017 года между Украиной и Венгрией продолжается конфликт из-за языковой статьи нового закона «Об образовании». В Будапеште считают, что она ущемляет права закарпатских венгров, в связи с чем МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

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