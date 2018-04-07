Спустя несколько недель после рождения ребенка, звезда американского реалити-шоу Кайли Дженнер, которая славится своей любовью к публикации разнообразных фото, напугала подписчиков тем, что практически не показывает снимки собственной новорожденной дочери. Однако на днях девушка с супругом Трэвисом Скоттом отправились на прогулку со Сторми, где их заметили журналисты. Уже через некоторое время снимки с прогулки появились и в историях Кайли в Instagram.

Поклонники уже успели предположить, что фигура, вечеринки и выпуск новой коллекции косметики являются более важными для модели, так как именно их фото она публикует в соцсетях. Но теперь она развеяла такие предположениями , опубликовав фото спящей в коляске дочери.

Пользователи сети на форумах уже активно обсуждают, насколько милая Сторми.

Как сообщал svodka.net ранее, известная американская телевизионная персона, модель, бизнесвумен и предпринимательница Хлои Кардашьян опубликовала откровеннее фотографии с округлившимся животом. Автором новой фотосессии беременной Хлои стала известная украинская фотограф Саша Самсонова.

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