Знаменитый российский актер, продюсер и режиссер Данила Козловский, пожаловался на россиян, которые раскритиковали трейлер его картины «Тренер».

«Де**мо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал», — рассказал он порталу Sports.ru, информирует svodka.net.

Исполнитель главной роли картины подчеркнул, что показывал рекламный ролик европейцам и американцам, и все они хвалили его.

«А в России, с*ка, сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что иногда теряешься. Думаешь: «Ну что у вас за жизнь-то такая х*ровая, что в вас столько злобы. И главное, какие все смелые»», — отметил он.

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