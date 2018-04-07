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Посол РФ в Британии попросил Джонсона о личной встрече
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07.04.2018 14:29
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Посол России в Лондоне Александр Яковенко хочет обсудить с
министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном весь
комплекс двусторонних отношений, а также расследование инцидента с
отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в
Солсбери. Яковенко направил Джонсону ноту с просьбой о личной
встрече Фото: rus.rusemb.org.uk "К сожалению, не можем дать
удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества посольства
с Foreign Office (МИД Великобритании. – ). Как
представляется, давно назрела встреча посла А.В. Яковенко с
министром иностранных дел Великобритании Б. Джонсоном для
обсуждения только комплекса двусторонних отношений, а также
расследования инцидента в Солсбери. В этой связи А.В. Яковенко
направил Б. Джонсону личную ноту", – отметили в посольстве.В
диппредставительстве надеются на конструктивный ответ британской
стороны и рассчитывают на организацию такой встречи в самое
ближайшее время.4 марта в британском Солсбери
госпитализировали с симптомами отравления бывшего
российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Позже
оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило,
что во время покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле.Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Захарова заявляла, что "Новичок"
никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в
странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир
Путин утверждал, что подобные вещества способны производить
около 20 стран мира.3 апреля директор лаборатории оборонной
науки и техники в Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что
эксперты не смогли определить, где был создан яд, которым
отравили Скрипаля. Он отметил, что для установления происхождения
вещества необходимы материалы, в том числе данные разведки, к
которым доступ есть только у правительства.По данным The
Times, Британия заявила союзникам, что "Новичок"
произвели в лаборатории в Саратовской области РФ.
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