Посол России в Лондоне Александр Яковенко хочет обсудить с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном весь комплекс двусторонних отношений, а также расследование инцидента с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери. Яковенко направил Джонсону ноту с просьбой о личной встрече Фото: rus.rusemb.org.uk "К сожалению, не можем дать удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества посольства с Foreign Office (МИД Великобритании. – ). Как представляется, давно назрела встреча посла А.В. Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Б. Джонсоном для обсуждения только комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери. В этой связи А.В. Яковенко направил Б. Джонсону личную ноту", – отметили в посольстве.В диппредставительстве надеются на конструктивный ответ британской стороны и рассчитывают на организацию такой встречи в самое ближайшее время.4 марта в британском Солсбери госпитализировали с симптомами отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле.Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.3 апреля директор лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что эксперты не смогли определить, где был создан яд, которым отравили Скрипаля. Он отметил, что для установления происхождения вещества необходимы материалы, в том числе данные разведки, к которым доступ есть только у правительства.По данным The Times, Британия заявила союзникам, что "Новичок" произвели в лаборатории в Саратовской области РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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