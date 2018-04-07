Скандал с российской мукой в Аргентине дал представление доселе непонятным фактам из жизни российской верхушки. В самом деле, обильные речи товарищей Лаврова, Захаровой и не к ночи помянутого Чуркина, у многих создавали чувство мистического действия. Казалось, что либо в них вселилась какая-то потусторонняя сущность, либо наоборот, их дух отбыл в загадочное место, а тело издает ртом замысловатые звуки. Некоторую ясность, в этот вопрос, внесла Ангела Меркель. После одной из личных бесед с Путиным, она вышла бледная и заявила, что Путин пребывает в параллельной реальности. В связи с этим, в российскую прессу стали просачиваться данные о разработанной технологии телепортации в какие-то загадочные места.

Никто не видел и не описывал прибора, позволяющего производить подобные вещи, но после Аргентины все встало на место. Оказалось, что телепортатор — это не инженерная конструкция, а химический порошок белого цвета, который надо вдыхать носом. Он-то и является тем порталом, что открывает параллельную реальность, где Путин – газовый правитель и нефтяной басилевс. Подвох заключался в том, что частое употребление порошка напрочь стирает границу между параллельными вселенными.

Для того, чтобы понять, что Путин или Песков, например, перешли в другую реальность, надо находиться рядом с ними, в этот момент и услышать магическое слово «», которое и запускает процесс, после принятия порошка.

Говорят, что средство настолько мощное, что способно переносить в пространстве, времени и реальности. Перенестись же просто в другое место или в другое существо – проще простого. Например, в РФ уже часто было зафиксировано присутствие Путина одновременно в нескольких местах. Этому уже никто не удивляется. Или, например, он как-то превратился в аиста и тоже – ничего. Пипл схавал и это.

Но на иностранцев это производит неизгладимое чувство. Например, сегодня пресс секретарь Путина Песков, недавно получивший орден «Пургогона первой степени» с подвязками для трусов, толкнул довольно интересную речь. С его слов, разговоры об олигархах в РФ не имеют смысла, ибо их там совершенно нет. Тут возникает вопрос о понятиях. Возможно, в Кремле уже вывели собственную формулу понятия «олигарх», но забыли об этом рассказать.

Хотя в разгульные нулевые российский миллиардер Прохоров, которого одно время рядили то ли в оппозиционеры, то ли в наследники Путина, стоя по колено в тазике с осетровой икрой и брызгая шампанским за полторы тысячи евро за бутылку, орал на весь Куршавель: «У кого меньше миллиарда – вон отсюда». С учетом того, что сам Халиф Аист имеет несколько сотен миллиардов долларов, а еще около двух сотен – арестованы на различных счетах, а его верная братва тоже имеет не по одному десятку миллиардов, хотя и записанных на различных лоботрясов, то теперь формула Прохорова могла бы увеличить сумму состояния для участия в банкете. Тогда понятие «олигарх» становится неуловимым и трудно понять, кто уже олигарх, а кто еще – нет.

Но есть и другая теория, оправдывающая такое заявление Пескова. Ее можно было бы проверить экспериментальным путем и создать ситуацию, под кодовым названием «Общий шухер». То есть, это должно быть предупреждение о том, что завтра богатеньких Буратин, их выводок и любовниц будут вешать на фонарных столбах. Еще до вечера они все оказались бы в различных заграницах. Только в Лондоне и окрестностях их уже около двух сотен тысяч.

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В таком исходе нет ничего нового, но в следующий момент окажется, что у всех их выправлены паспорта других стран. У некоторых – сразу несколько. В таком случае, этот парень с «английской пропиской» уже вроде как и не может называться российским олигархом. Возможно, Песков имел ввиду именно это. В таком случае, в его словах имеется большая доля смысла.

В таком случае, параллельная реальность уже достигла своего предела, и люди, которые бряцают оружием и угрожают стереть Запад в ядерную пыль или просто молча кивают головой, когда самые упоротые деятели это говорят, в то же время, находятся в часовой готовности для того, чтобы смыться на этот самый Запад. Там они желают пользоваться всеми благами цивилизации и жить в нормальной, в отличие от своей, стране.

Но что-то начало меняться. Сегодня при въезде в США двоих российских толстосумов, как скотов вытрусили из их аэропланов и доставили на допрос, а кроме того, просканировали все их электронные гаджеты и все прочее. Они впервые почувствовали, как сосет под ложечкой, а ноздри начинают обонять запах нар. Им вдруг становится понятно, что конфискация их денег (всех) не займет много времени, а главное – что все изменилось навсегда. Пока они на «коксолетах» носились по параллельным вселенным, эта – сильно изменилась и в худшую (для них) сторону.

Давно известно, что если простые житейские истины не доходят через голову, то жизнь их донесет через другие, произвольно выбранные части тела.

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