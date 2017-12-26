Появление на выборах русского Лукашенко, в принципе, в состоянии взорвать ситуацию и обеспечить, как минимум, второй тур

Кандидат в президенты России от Компартии РФ Павел Грудинин может «сломать игру» Кремля, информирует еizvestia.com.

Такое мнение «Обозревателю» высказал российский публицист, блогер и аналитик Владимир Голышев.

По его мнению, настоящей неожиданностью стало то, что вместо главного коммуниста России Геннадия Зюганова на выборы пойдет другой член КПРФ – глава ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин.

«Этот директор совхоза как будто умышленно придуман для того чтобы растопить сердца широких народных масс, потому что он соответствует их идеалу. Этот идеал – русский Лукашенко», — сказал публицист.

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В этом контексте он напомнил о том, что из года в год соцопросы демонстрируют интересный парадокс: «С огромным отрывом всегда побеждал Лукашенко, потому что именно образ Лукашенко соответствует чаяниям наиболее массовых групп населения».

Таким образом, «появление на выборах русского Лукашенко, в принципе, в состоянии взорвать ситуацию и обеспечить, как минимум, второй тур», — допустил Голышев.

«Но для этого нужна, как минимум, медийная раскрутка», — заметил «Обозреватель». «Избирательная кампания построена таким образом, что он получит эфир на федеральных телеканалах, возможность рекламы и создания информационных поводов, которые будут вынуждены освещать СМИ. Ему дадут площадку, потому что он вышел вместо Зюганова», — пояснил публицист.

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Он добавил: «То, что это человек, взявшийся ниоткуда, у которого нет медийного прошлого, в глазах населения — громадный плюс».

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Голышев убежден в том, что кандидатура Грудинина не благословлена Кремлем. В этом контексте он заметил: «Дело в том, что лояльность КПРФ – вещь не безусловная. Кому-то может показаться, что Зюганов и Жириновский – Путинцы. Нет. Они фанаты своего кошелька и своей безопасности. Они видят, что путинщина заканчивается, и ищут себе задел на будущее. Уверен, что речь идет об инициативе самого Зюганова и КПРФ. Это форс-мажор для Кремля».

«Он может составить реальную конкуренцию Путину?» — спросил «Обозреватель». «Он может, как минимум, обеспечить второй тур», — предположил публицист.

«Дело даже не в том, что во втором туре каким-образом обеспечат победу Путина. Сам факт второго тура – это уже поражение. И он очень вероятен, если пойдет народная волна, если на местах начнется движ по поводу «народного президента», — пояснил он.

«Вы допускаете, что Грудинин может выиграть выборы?» — поинтересовался «Обозреватель». «А мы не знаем. Может, люди выйдут на улицы после второго тура. Мы рассуждаем в ситуации, когда выборы вроде бы предсказуемы, но в них появился один элемент, который потенциально может сломать игру. Рассуждать о том, что будет дальше, можно только после того как Путин не выиграет в первом туре», — ответил Голышев.

Как писал «Обозреватель», 20 декабря ЛДПР выдвинула своего бессменного лидера Владимира Жириновского в качестве кандидата в президенты России.

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