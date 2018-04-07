На праздник Пасхи в прогнозируют теплую погоду без осадков.

Об этом рассказала "" синоптик Наталья Диденко, передает

Правда, по ее словам, в ночь на Пасху будет все еще прохладно, только лишь до +5 градусов, однако также сухо. Днем же температура вырастет до 15 градусов тепла.

"В пасхальную ночь в осадков не ожидается, но будет холодно (+2-5 градусов), а днем на Пасху будет тепло (+14-15 градусов)", – рассказывает Диденко.

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