|Погода: брать ли с собой зонтик в пасхальную ночь?
|07.04.2018 14:42
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На праздник Пасхи в прогнозируют теплую погоду без осадков.
Об этом рассказала "" синоптик Наталья Диденко, передает
Правда, по ее словам, в ночь на Пасху будет все еще прохладно, только лишь до +5 градусов, однако также сухо. Днем же температура вырастет до 15 градусов тепла.
"В пасхальную ночь в осадков не ожидается, но будет холодно (+2-5 градусов), а днем на Пасху будет тепло (+14-15 градусов)", – рассказывает Диденко.
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