По информации ИС, российские частные военные компании (ЧВК), действующие на Донбассе, получили задание от ГШ ВС РФ активизировать диверсионные операции на подконтрольных Украине территориях вдоль линии разграничения, а также обеспечить увеличения количества местных жителей (обладателей гражданства Украины) в своих рядах. Об этом пишет Дмитрий Тымчук на Фейсбук.

Также, осуществляется работа по привлечению в ряды незаконных вооруженных формирований (НВФ) т.н. «ЛНР» и «ДНР» лиц, которые свободно владеют украинским языком, с целью дальнейшего доведения через западные СМИ тезисов «о наличии украинцев по обе стороны конфликта», что, по планам российского Генштаба, должно подтверждать «факт гражданской войны в Украине», информирует svodka.net.

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