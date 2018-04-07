Какую роскошную стройную систему прос*али! Мафия, превратившая целый государственный аппарат в свою крышу. Основа – капо, по сговору контролирующие денежные потоки в госбюджет и из госбюджета. Часть потока направляется в общак, часть прилипает к рукам контролеров потока. Всё поровну, всё справедливо.

Крестный отец, он же пахан, крышует своих капо и обеспечивает дисциплину, не позволяя им слишком уж сильно драться друг с другом и посягать на прибыль соратников.

Даже болезненная мания величия пахана до поры до времени не слишком беспокоила соратников. Наоборот, на безумных идеях можно было вдоволь паразитировать: вздумается лидеру перебросить газовый экспорт с Европы на Китай – пожалте платить втридорога за газопроводы и трубы от приблатнённых подрядчиков. Захотелось ему контролировать Арктику – подарите газовые запасы приближенным, и они построят вдоль северного побережья и порты, и заводы по сжижению… за счет бюджета. Любая дикая и некомпетентная блажь – источник прибыли для кого надо.

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Беда в том, что крёстного отца совсем уж занесло с его «великой ролью на мировой арене» (и с ВВП меньше двух процентов от мирового). Против соседей пошел воевать, земли их захватывать, ядерным оружием размахивает, в мировую политику лезет, дымя, как авианосец «Кузя», политиков за границей подкупает. Так разошёлся, что и интересы капо начали страдать. Санкции стали бить по самому больному месту, по кошелькам тех, кто финансовые потоки куда надо направляет.

Пойдет раскол в «ылите»? Взбунтуются капо или утрутся? Ведь денежные потоки, на которых ни сидят, всё жиже становятся. Посмотрим.

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