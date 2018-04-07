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Литва направит в Украину новую группу военных инструкторов
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07.04.2018 14:53
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Литовские военные инструкторы, которые отправятся в Украину,
пробудут в стране до конца июня. Обучать украинцев литовские
военнослужащие будут вместе с коллегами из США, Канады, Польши и
Великобритании на полигоне в Яворове Фото: Міжнародний центр
миротворчості та безпеки / Facebook Служащие Добровольческих сих
обороны сменят военных Драгунского батальона им княгини Бируте,
которые уже вернулись в Литву.Церемония проводов новой группы,
которая состоит из 12 литовских военных, состоялась 6 апреля. Они
пробудут на Яворовском полигоне во Львовской области до конца июня.
Обучать украинцев литовские военнослужащие будут вместе с коллегами
из США, Канады, Польши и Великобритании.Это уже третья смена
литовских военных инструкторов, которая едет в Украину. В 2015
году в Международном центре миротворчества и безопасности, который
находится в Яворове Львовской области, началась подготовка бойцов
Вооруженных сил Украины по программе "Объединенной
многонациональной группы по подготовке – Украина" (JMTG-U) военными
из США, Канады, Великобритании, Дании, Литвы и Польши.По состоянию
на октябрь 2017 года, обучение прошли восемь батальонов ВСУ и три –
Национальной гвардии Украины, сообщали в Минобороны.
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