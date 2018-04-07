Литовские военные инструкторы, которые отправятся в Украину, пробудут в стране до конца июня. Обучать украинцев литовские военнослужащие будут вместе с коллегами из США, Канады, Польши и Великобритании на полигоне в Яворове Фото: Міжнародний центр миротворчості та безпеки / Facebook Служащие Добровольческих сих обороны сменят военных Драгунского батальона им княгини Бируте, которые уже вернулись в Литву.Церемония проводов новой группы, которая состоит из 12 литовских военных, состоялась 6 апреля. Они пробудут на Яворовском полигоне во Львовской области до конца июня. Обучать украинцев литовские военнослужащие будут вместе с коллегами из США, Канады, Польши и Великобритании.Это уже третья смена литовских военных инструкторов, которая едет в Украину. В 2015 году в Международном центре миротворчества и безопасности, который находится в Яворове Львовской области, началась подготовка бойцов Вооруженных сил Украины по программе "Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина" (JMTG-U) военными из США, Канады, Великобритании, Дании, Литвы и Польши.По состоянию на октябрь 2017 года, обучение прошли восемь батальонов ВСУ и три – Национальной гвардии Украины, сообщали в Минобороны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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