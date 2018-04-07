В течение одного рейдового выезда в районы области инспекторы Житомирского рыбоохранного патруля обнаружили 7 нарушений нерестового запрета на лов рыбы и задержали 5 браконьеров, которые в целом нанесли окружающей среде убыток более 20 тыс. гривен, сообщает корреспондент .

О произволе браконьеров в с. Воронево Коростенского района рыбоохранному патрулю сообщили местные. На этом водохранилище каждый день собирается несколько десятков мужчин, которые ловят рыбу так называемыми "пауками". Увидев патруль, браконьеры бросаются наутек. Однако двух нарушителей удалось поймать - это местные жители, которые в целом наловили более 10 килограммов рыбы - в денежном эквиваленте это более 17 тыс. гривен.

В соседнем селе задержали мужчину, который только что снял сетки - поймал несколько окуней, однако между них - две беременных самки с икрой. Задержанный свои действия объясняет просто: на преступление пошел, потому что это единственный способ заработка в селе, а у мужчины тяжелобольной сын.

"14 лет, жены нет - умерла. Вот этим и зарабатывал себе на хлеб, рыбу сдам какую - масла купил, какой-то кусок сала", - рассказывает нарушитель.

Иногда догонять нарушителей на лодках рибоохранникам приходится вплавь. И неважно, что температура воды составляет не более 8 градусов.

"Пока надуешь лодку, пройдет определенный период времени, приходится догонять по воде", - говорит ведущий государственный инспектор Житомирского рыбоохранного патруля Константин Рыбчинский.

Всего лишь за один день патруль обнаружил 7 фактов правонарушений и задержал пятерых браконьеров - все они оплатят штраф 600 гривен и компенсируют нанесенный окружающей среде убыток.

"Одна плотва стоит 85 гривен, одна щука, независимо от размера, - 340 гривен. Коропчик, сазан - 306 гривен, карась - 17, окунь - 17, плоскирка - 34 гривны, лещ - 170 гривен", - говорит начальник Житомирского рыбоохранного патруля Александр Гонтарь.

Продлится нерестовый запрет на реках до 20 мая, а на водохранилищах и прудах - до 10 июня.

Напомним, с 1 апреля в Украине начал действовать запрет на вылов рыбы в связи с нерестом.

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