|В Иерусалиме сошел Благодатный огонь - ВИДЕО
|07.04.2018 14:55
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Схождения огня произошло в 14:17 по киевскому времениВ Иерусалиме в храме Гроба Господня сегодня, 7 апреля, сошел Благодатный огонь.
Иерусалим. В храме Гроба Господня в Иерусалиме во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила и десятков тысяч паломников загорелся Благодатный огонь, от которого присутствующие зажгли свои свечи. Фото: АFР
Знак благословения Божьего накануне Пасхи традиционно ждали сотни тысяч паломников, сообщает "УНН" со ссылкой на трансляцию GREEKTV4E.
Огонь быстро передавался теми, кто находился в храме, после чего его раздали паломникам у храма.
Обычно, после этого на выезде из Иерусалима образуются огромные пробки, поскольку из старого города в аэропорт отправляются сотни делегаций, чтобы успеть доставить в свои страны огонь до начала ночного богослужения.
Напомним, что Благодатный огонь сегодня вечером доставят в Киев, откуда его передадут во все украинские города. По легенде, тот год, в который Благодатный огонь не сойдет на землю, будет последним перед Страшным судом.
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