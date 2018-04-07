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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь - ВИДЕО
07.04.2018 14:55
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь - ВИДЕО
Схождения огня произошло в 14:17 по киевскому времени
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сегодня, 7 апреля, сошел Благодатный огонь.
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь - ВИДЕО Иерусалим. В храме Гроба Господня в Иерусалиме во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила и десятков тысяч паломников загорелся Благодатный огонь, от которого присутствующие зажгли свои свечи. Фото: АFР

Знак благословения Божьего накануне Пасхи традиционно ждали сотни тысяч паломников, сообщает "УНН" со ссылкой на трансляцию GREEKTV4E.

Огонь быстро передавался теми, кто находился в храме, после чего его раздали паломникам у храма.

Обычно, после этого на выезде из Иерусалима образуются огромные пробки, поскольку из старого города в аэропорт отправляются сотни делегаций, чтобы успеть доставить в свои страны огонь до начала ночного богослужения.

Напомним, что Благодатный огонь сегодня вечером доставят в Киев, откуда его передадут во все украинские города. По легенде, тот год, в который Благодатный огонь не сойдет на землю, будет последним перед Страшным судом.

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