Схождения огня произошло в 14:17 по киевскому времени

Иерусалим. В храме Гроба Господня в Иерусалиме во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила и десятков тысяч паломников загорелся Благодатный огонь, от которого присутствующие зажгли свои свечи. Фото: АFР

Знак благословения Божьего накануне Пасхи традиционно ждали сотни тысяч паломников, сообщает "УНН" со ссылкой на трансляцию GREEKTV4E.

Огонь быстро передавался теми, кто находился в храме, после чего его раздали паломникам у храма.

Обычно, после этого на выезде из Иерусалима образуются огромные пробки, поскольку из старого города в аэропорт отправляются сотни делегаций, чтобы успеть доставить в свои страны огонь до начала ночного богослужения.

Напомним, что Благодатный огонь сегодня вечером доставят в Киев, откуда его передадут во все украинские города. По легенде, тот год, в который Благодатный огонь не сойдет на землю, будет последним перед Страшным судом.