После вступления в силу закона об изменении правил парковки и эвакуации, который президент Петр Порошенко подписал 28 марта, власти Киева получат полномочия штрафовать недобросовестных водителей и эвакуировать машины, оставленные в местах, где запрещена парковка.

Причем оставлять авто на улице под знаком «парковка запрещена» будет очень дорого. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает его прес-служба, информирует svodka.net.

«О парковках. Проблема действительно есть. И она довольно серьезная. Сегодня никто не хочет инвестировать в строительство паркингов. Потому что это невыгодно. Те паркоместа, которые есть в Киеве — Паркхаус, парковки — стоят полупустые. Но в это же время автомобили стоят, где угодно — на тротуарах, на улице. Иногда недобросовестные водители бросают их, перекрывая даже проезжую часть», — подчеркнул Кличко и добавил, что сегодня власть не может штрафовать таких водителей-нарушителей.

Он напомнил, что недавно президент подписал закон в сфере парковки транспортных средств, и теперь власти города получит полномочия штрафовать недобросовестных водителей.

«Наконец-то закон, который два года находился в парламенте, приняли. Он уже подписан и в течение следующих пяти месяцев вступит в законную силу. И тут я единственное могу пообещать недобросовестным водителям — авто бросать на улице под знаком «парковка запрещена» будет очень дорого. Мы будем эти авто эвакуировать и выписывать штрафы, которые будут довольно болезненными», — отметил мэр.

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Недешево, по словам Кличко, будет стоить владельцам автомобилей и забрать авто со штрафплощадки.

К тому же, отметил мэр, в результате внедрения более жестких условий в отношении водителей-нарушителей инвесторы начнут вкладывать средства в строительство паркингов, которых в столице катастрофически не хватает.

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