Сотрудники правоохранительных органов в Киевской области провели задержание бывшего главы районной рыбинспекции за браконьерство. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции области.

"В акватории Днепра в Переяслав-Хмельницком районе 40-летний мужчина выловил сетью более 150 кг рыбы. Его задержали полицейские во время патрулирования", - рассказали в полиции.

Уточняется, что задержанным оказался прежний начальник районной рыбинспекции, который уловом нанес убыток стране в сумме 14 тысяч гривен.

"Он пытался сбежать от полицейских на своей надувной лодке. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, задокументировала преступную деятельность мужчины и изъяла рыбу", - отметили правоохранители. По этому факту полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 249 - незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом - Уголовного Кодекса Украины. Продолжается следствие.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Индонезии мужчина выловил рыбу, зубы которой напоминают человеческие. Рыбак хотел отдать свой улов матери, но перед тем заглянул рыбе в рот и был крайне удивлен увиденным.

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