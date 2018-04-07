|В Житомирской области с ТРЦ эвакуировали 350 человек из-за задымления
|07.04.2018 15:04
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Вследствие данного события пострадавших нетВ г.. Бердичев Житомирской области спасатели эвакуировали с ТРЦ около 350 человек из-за задымления в вентиляционной шахте.
Фото: zhitomir.info
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 7 апреля в 11:50 в торгово-развлекательном центре "Оноре де Бальзак" в кафе "Чара", расположенного в подвальном помещении, в вентиляционной шахте произошло задымление без последующего возгорания.
Вследствие данного события пострадавших нет, с ТРЦ проведена эвакуация около 350 человек.
В ДСНС уточнили, что в самом ТРЦ задымления не было.
Напомним, что 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове произошел пожар. По официальным данным, погибли 64 человека, между них - 41 ребенок.
Премьер-министр Владимир Гройсман выразил соболезнования по поводу трагедии и поручил провести масштабную проверку безопасности людных мест в Украине.
Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин предупредил, что в случае недопуска работников ДСНС и других ведомств к проверкам безопасности на объектах массового пребывания людей, применять методы с привлечением Национальной полиции.