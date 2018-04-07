Вследствие данного события пострадавших нет

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 7 апреля в 11:50 в торгово-развлекательном центре "Оноре де Бальзак" в кафе "Чара", расположенного в подвальном помещении, в вентиляционной шахте произошло задымление без последующего возгорания.

Вследствие данного события пострадавших нет, с ТРЦ проведена эвакуация около 350 человек.

В ДСНС уточнили, что в самом ТРЦ задымления не было.

Напомним, что 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове произошел пожар. По официальным данным, погибли 64 человека, между них - 41 ребенок.

Премьер-министр Владимир Гройсман выразил соболезнования по поводу трагедии и поручил провести масштабную проверку безопасности людных мест в Украине.

Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин предупредил, что в случае недопуска работников ДСНС и других ведомств к проверкам безопасности на объектах массового пребывания людей, применять методы с привлечением Национальной полиции.