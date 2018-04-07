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В Житомирской области с ТРЦ эвакуировали 350 человек из-за задымления
07.04.2018 15:04
В Житомирской области с ТРЦ эвакуировали 350 человек из-за задымления
Вследствие данного события пострадавших нет
В г.. Бердичев Житомирской области спасатели эвакуировали с ТРЦ около 350 человек из-за задымления в вентиляционной шахте.
В Житомирской области с ТРЦ эвакуировали 350 человек из-за задымления Фото: zhitomir.info

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 7 апреля в 11:50 в торгово-развлекательном центре "Оноре де Бальзак" в кафе "Чара", расположенного в подвальном помещении, в вентиляционной шахте произошло задымление без последующего возгорания.

Вследствие данного события пострадавших нет, с ТРЦ проведена эвакуация около 350 человек.

В ДСНС уточнили, что в самом ТРЦ задымления не было.

Напомним, что 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове произошел пожар. По официальным данным, погибли 64 человека, между них - 41 ребенок.

Премьер-министр Владимир Гройсман выразил соболезнования по поводу трагедии и поручил провести масштабную проверку безопасности людных мест в Украине.

Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин предупредил, что в случае недопуска работников ДСНС и других ведомств к проверкам безопасности на объектах массового пребывания людей, применять методы с привлечением Национальной полиции.

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