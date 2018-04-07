8 апреля православные христиане будут праздновать Пасху. Что должно быть в пасхальной корзине и как правильно святить куличи, расскажут Факты ICTV.

В ночь с субботы на воскресенье верующие несут в церковь пасхальную корзину, чтобы во время службы освятить ее содержание, информирует svodka.net.

Обычно в церковь несут продукты, от которых люди отказывались во время Великого поста. Поэтому освящать нужно только то, чего не ели в течение последних семи недель.

Освященную пищу нельзя выбрасывать. Ее нужно съесть за пасхальным столом, поделиться с родственниками и соседями или раздать нуждающимся.

Основным праздничным блюдом является паска. Также в пасхальную корзину нужно положить яйца, мясо и сало, сыр и молочные продукты, вино Кагор, хрен. Кроме того, не забудьте положить в корзину церковные свечи.

Когда святить продукты?

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В разных церквях и храмах время для освящения продуктов может отличаться. Одна церковь может освятить пасхальную корзину уже в предпраздничную субботу, а другая – непосредственно в воскресенье.

Пасхальная литургия в церкви продолжается всю ночь, и следовательно называется всенощной. Около 4 часов утра происходит пасхальный крестный ход.

Затем священники переодеваются из темных одежд в светлые и провозглашают слова: “Христос Воскресе!”. В ответ верующие говорят: “Воистину Воскресе!”

Только после этого наступает время, когда можно святить пасхальную корзину.

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