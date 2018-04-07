|Пасхальная корзина: Что можно, а что нельзя освящать на праздник
|07.04.2018 15:06
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8 апреля православные христиане будут праздновать Пасху. Что должно быть в пасхальной корзине и как правильно святить куличи, расскажут Факты ICTV.
В ночь с субботы на воскресенье верующие несут в церковь пасхальную корзину, чтобы во время службы освятить ее содержание, информирует svodka.net.
Обычно в церковь несут продукты, от которых люди отказывались во время Великого поста. Поэтому освящать нужно только то, чего не ели в течение последних семи недель.
Освященную пищу нельзя выбрасывать. Ее нужно съесть за
пасхальным столом, поделиться с родственниками и соседями или
раздать нуждающимся.
Когда святить продукты?
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В разных церквях и храмах время для освящения продуктов может отличаться. Одна церковь может освятить пасхальную корзину уже в предпраздничную субботу, а другая – непосредственно в воскресенье.
Пасхальная литургия в церкви продолжается всю ночь, и следовательно называется всенощной. Около 4 часов утра происходит пасхальный крестный ход.
Затем священники переодеваются из темных одежд в светлые и провозглашают слова: “Христос Воскресе!”. В ответ верующие говорят: “Воистину Воскресе!”
Только после этого наступает время, когда можно святить пасхальную корзину.